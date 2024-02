“Este ambiente está podrido...”: Ex Unión Española lanza dura acusación contra el club y se aleja del fútbol por “sanidad mental”

Chile

Andrés Segovia, jugador que defendió a Unión Española el año pasado, lanzó una dura acusación contra este club a través de sus redes sociales y confirmó que estará alejado del fútbol por un tiempo.

El lateral izquierdo firmó contrato por todo el 2023 con los “hispanos”, pero en abril pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, lesión por la cual se perdió el resto de la temporada.

Mediante una historia de Instagram, el zaguero contó el drama que vive actualmente y apuntó contra el cuadro de Independencia. “Confié en la palabra de un dirigente, técnico y más, diciéndome y mirándome a los ojos que estuviese tranquilo, que mi renovación estaba avanzada, que no pre preocupara”, partió señalando.

“Hoy me encuentro sin club, el equipo por el cual jugué el 2023 no se hizo cargo del proceso completo de mi recuperación, si bien me faltaba poco, no tengo el alta médica aún, faltando a la ética profesional y ejerciendo malas prácticas”, indicó el defensa de 26 años.

También mencionó que por el momento no seguirá con su carrera como futbolista. “Hay algunas propuestas, pero por sanidad mental he pensado fuertemente en que pase este mal momento dedicando tiempo a otra área de mi vida y enfocado a mi desarrollo personal, por sobre mi desarrollo profesional”, aseguró.

En esa misma línea, agregó que “si más adelante hay ganas y una oportunidad, pensaré qué decidir. Hoy decido enfocar toda mi energía en mi hija y nadie más”. En la misma publicación anunció su disponibilidad para trabajar en otro rubro fuera del fútbol: “Cualquier aviso por pega sirve, estamos puestos para lo que sea”.

Por último, Andrés Segovia expresó su fastidio por la situación que vivió en Unión Española. “No culpo a nadie, solo me parece que este ambiente donde me desarrollo está podrido de gente que no tiene códigos ni respetan su palabra”, cerró.