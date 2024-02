Región del Biobío: comienza el alza del precio del transporte público que afectará a siete comunas

Concepción

Después de cuatro años de congelamiento (en el contexto del estallido social), el precio del transporte público en el Gran Concepción, en la región del Biobío, subió $20, llegando así a $550.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), el tiempo en que el monto no fue tocado, el valor del dólar, entre otros, fueron los factores que incidieron en ese monto. Lo explicó el secretario regional ministerial (Seremi) subrogante del ministerio de Transportes, Hugo Cautivo:

“Ya era momento de empezar, poco a poco, a hacer ese proceso de regularización de un sistema que se mantuvo congelado por varios años. Lo importante aquí, lo que se espera, más allá de lo que significa hoy una tarifa de $20 de subida, es que haya una mejora importante en la calidad de los servicios. En eso están comprometidas las empresas y obviamente el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones también, regulando y fiscalizando que esto se cumpla”.

En concreto las comunas que se verán afectadas serán Concepción, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz y Talcahuano.

Sin embargo, la tarifa del pasaje para estudiantes y personas mayores se mantendrá en $170 y $250, respectivamente. No obstante ello, los empresarios microbuseros no descartan que podrían un alza aumentar en $10 pesos.

En conversación con Radio ADN, José Coronado, representante de los conductores del transporte público licitado del Gran Concepción, aseguró que $20 pesos no es nada en comparación al aumento de otras cosa, como el valor del aceite, las papas, los materiales de la construcción y que la tarifa del pasaje debería ser de $840, ya que actualmente los que pierden son los conductores y que no pierden la esperanza de volver a un sistema de transporte estatal: actualmente no se respetan los derechos laborales de los trabajadores, con sueldos dignos y horas extras, cerró.