“No podemos hacernos los lesos”: Harold Mayne-Nicholls explica acción judicial por consumo irregular de combustible en Santiago 2023

Santiago

El director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, conversó con ADN Deportes tras los detalles de la querella que interpuso por el mal uso de la aplicación con la cual los vehículos de la orgánica canjeaban combustible, delito cifrado en cerca de 55 millones de pesos.

“Teníamos cerca de 700 vehículos a disposición antes, durante y después de los juegos. Cuando pedimos la información de cuánto combustible se había cargado, que no implica ningún recurso fiscal, nos sorprendió que había más vehículos cargando combustible. Hicimos una investigación y encontramos 150 vehículos que no tienen razón de ser. Como no tenemos ninguna posibilidad de investigar, recurrimos a la justicia para que nos aclare toda esta situación”, dijo el responsable de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, sin descartar que haya integrantes del equipo que hayan participado.

“No quiero aventurar ningún juicio de valor, esperamos que los que investiguen nos entreguen más luces al respecto. Creemos que hay un uso malicioso de los recursos (...) Eso lo determinará quien investigue. Lo que hacemos es poner los antecedentes en manos de la justicia. Es lo que nos corresponde. Lo hacemos porque estamos convencidos de que es la única forma de llegar a la verdad”, dijo Harold Mayne-Nicholls, remarcando que más de una persona sería la responsable.

“Cuesta imaginar que la misma persona haya cargado 150 autos distintos, por lo que tendemos a pensar que hay más de alguien involucrado en esto”, aseguró el director ejecutivo de Santiago 2023, quien no quiso aventurarse en si los dineros perdidos se restituirán o no.

“Evidente que el ideal sería recuperar todo lo que se mal utilizó, pero es dejar en claro que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es cuidar los recursos fiscales y privados. No podemos hacernos los lesos respecto de esto, no nos corresponde. Si se restituyen o no los fondos, lo verá la justicia, pero tenemos que dejar clara nuestra posición de que no estamos dispuestos a que los recursos de la Corporación sean mal utilizados o de manera ilegal”, concluyó en diálogo con ADN Deportes.