Madre de Michelle Silva exige cadena perpetua “sin beneficio” para asesino de su hija: “No queremos más violadores ni abusadores en nuestras calles”

Claudia Gutiérrez, madre de Michelle Silva, volvió a realizar duras críticas en sus redes sociales, donde exigió que el autor confeso del crimen de la joven, Claudio Figueroa, recibiera “cadena perpetua sin beneficio”.

En su cuenta de Facebook, la mujer señaló encontrarse “decepcionada de las reglas de este país para los pobres, decepcionada de las leyes que protegen más al agresor”.

Además, emplazó a las autoridades, afirmando que “no queremos más violadores ni abusadores en nuestras calles, por favor, póngase las pilas Gobierno, que nos van a seguir matando y el país se va a revelar”.

“Los derechos humanos los tiene el hueón que mató a mi hija, porque lo tienen más que protegido. ¿Y los derechos de hija donde están? Exijo cadena perpetua sin beneficio para el asesino de mi hija y para cualquier violador o abusador”, aseveró Gutiérrez.

Por otro lado, la madre de la joven, que permaneció desaparecida desde el 6 de enero, reiteró sus críticas a las labores de búsqueda, valorando el trabajo de tres voluntarios que viajaron desde el sur del país para ayudar con el rastreo.

“Roro Mehuissippi, Jorge Rodríguez y Pablo Garcés Briceño, vinieron acá a San Felipe por su buen corazón, porque no lo hicieron por un sueldo, ellos solo pidieron pan y agua, a eso llega la humildad y buen corazón de estas personas”, partió indicando.

“Tres personas que lograron en dos días ubicar a mi hija, después de que me habían quitado toda esperanza al informar que las búsquedas masivas se acabarían”, prosiguió.

“No entiendo cómo es posible que en este país existan esta clase de operativos tan ineficientes, por eso que no encuentran a la gente, porque no buscan. Tuvieron que venir del sur para poder encontrar a mi hija”, cerró.

El cuerpo de la joven de 20 años fue encontrado durante el pasado domingo 11 de febrero en el río Aconcagua, confirmándose más tarde que los restos efectivamente correspondían a Silva.

Por este caso se encuentra detenido Claudio Figueroa, quien confesó ante la Policía de Investigaciones (PDI) haber dado muerte a la joven.