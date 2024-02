Marcelo Díaz se defiende por su polémico posteo tras incidentes en el Estadio Nacional: “No le he faltado el respeto a nadie”

Chile

Este miércoles, en rueda de prensa, Marcelo Díaz se refirió a la polémica que generó su publicación en redes sociales del domingo pasado, en el contexto de los destrozos que provocaron los barristas de Colo Colo en el Estadio Nacional durante la Supercopa 2024.

“Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos. Somos y siempre fuimos diferentes”, escribió el “Chelo” en su cuenta de Instagram, con una imagen antigua del coloso de Ñuñoa repleto de hinchas azules. Posteriormente, el volante borró la última frase.

Al respecto, el mediocampista aseguró que su posteo no apuntaba contra Colo Colo. “Mi publicación del fin de semana es sencillamente para la U, yo no he publicado algo en contra de un equipo, lamento si lo interpretaron. Mi única misión desde que llegue acá es crear un ambiente positivo. Si queremos más aforo en el Estadio Nacional, debemos protegerlo y cuidarlo”, señaló.

“Yo en mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje, puedo decir cualquier cosa. Lo que a mí se me dé la gana. Siempre y cuando no le falte el respeto a nadie, y en este caso no se lo he faltado a nadie”, remarcó el capitán de Universidad de Chile.

En cuanto a los incidentes que han protagonizado hinchas azules en el Estadio Nacional años atrás, Marcelo Díaz afirmó que “lo sucedido en años anteriores ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el futuro. Acá sí somos diferentes. Somos el club más fiel que existe en el país y tal vez en el mundo. La U es un sentimiento y una pasión. Somos diferentes en el sentir”.

Por último, el ex seleccionado nacional anticipó el debut contra Cobresal por el Campeonato Nacional 2024. “Estamos muy ilusionados, como tiene que ser. Nuestra única ilusión es ganar el día domingo, para eso nos estamos preparando muy fuerte. Hay un gran plantel, un gran entrenador. Ojalá el día domingo podamos llevar a la cancha lo que hemos trabajado, que es realmente bueno”, agregó.