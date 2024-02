Se cuadró con el plantel: la reacción de Jorge Almirón tras incidentes en la Supercopa 2024

Chile

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, lamentó la suspensión del partido que disputaron este domingo ante Huachipato por la Supercopa 2024 y remarcó que la intención del equipo es jugar los minutos restantes, decisión que está en manos de la ANFP.

“Nosotros queríamos seguir jugando, el equipo lo demostró en todo momento, los jugadores estaban con muchos deseos de jugar. Ahora esperemos la resolución. Ojalá que sea lo normal, que se jueguen los minutos que faltan, es lo adecuado para asentar un precedente en este tipo de definiciones, porque esto se puede volver a repetir en cualquier otra cancha”, señaló el técnico albo luego del encuentro en el Estadio Nacional.

En esa línea, el ex DT de Boca Juniors mencionó que “nada está concluido ni definido, tenemos una ventaja de 2-0, pero en el fútbol todo puede pasar. Estuvimos muy cerca de levantar el título, así que lo correcto es ganarlo dentro de la cancha, nosotros tenemos esa postura. Huachipato no tuvo la culpa, nosotros tampoco, nuestro equipo lo hizo bien, fue un partido parejo y digno de una final”.

A pesar de los incidentes provocados por barristas de Colo Colo durante el partido, Jorge Almirón insistió en que no debió suspenderse el encuentro. “Yo no soy quién para analizar si estaban o no las condiciones. Yo estaba enfocado en lo que estaba pasando dentro de la cancha. Los que estamos involucrados en el juego entendíamos que se podía jugar, pero las autoridades toman la decisión y hay que acatarla”, concluyó.

Los dos escenarios que maneja la ANFP tras suspensión de la Supercopa

Luego del partido suspendido en el Estadio Nacional, el gerente de ligas profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, abordó brevemente los dos escenarios posibles. “El directorio tiene 48 horas para resolver si se da por terminado o si se juega el tiempo restante”, señaló.

De todas formas, en Colo Colo y Huachipato quieren jugar los minutos restantes de la Supercopa. Incluso, Arturo Vidal pidió que el partido se reanude este mismo lunes. “Queríamos ser campeones en cancha. Ojalá que se juegue este lunes sin público. Que la ANFP se haga cargo”, fueron parte de las palabras que entregó el “King” anoche.