Marcelo Díaz explica el voto de la U contra el paro del Sindicato de Futbolistas Profesionales

Santiago

A casi una semana que los capitanes de los equipos del fútbol chileno hayan votado por la paralización de actividades por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales, uno de los cuatro que emitió su sufragio contra dicha medida, Marcelo Díaz, explicó sus motivos.

“Votamos que no haya paro por la sencilla razón de que acá somos seis extranjeros y yo no puedo votar en contra de mis compañeros”, comentó quien lleva la jineta en la U de Chile, en diálogo con Misión Deporte.

“A mí me da lo mismo la nacionalidad, pero creo que si queremos hacer un fútbol bueno, si queremos construir algo lindo, hay muchas cosas que tienen que cambiar”, recalcó Marcelo Díaz, apuntando a la necesidad de otros cambios más urgentes en el fútbol chileno.

“Estas leyes tienen que cambiar. Yo no me siento partícipe de la regla del sub 21, no me parece que un jugador de 21 años tenga que estar jugando por obligación. No me parece que todavía no se pueda jugar con público absoluto en los estadios, cuando ya pasó la pandemia”, concluyó “Care Pato”.