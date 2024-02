“No entiendo nada”: las críticas de Santiago Ford ante los daños al Estadio Nacional

Santiago

Los problemas y críticas derivados ante la suspensión de la Supercopa en el Estadio Nacional no dejaron indiferentes a los atletas del país, más aún considerando lo vivido en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Uno de los más molestos ante los daños que afectaron tanto a las butacas de la galería Norte como parte de la pista atlética del recinto ñuñoíno fue el decatleta Santiago Ford, que compartió su sentir en redes sociales.

“No entiendo nada. No puede ser que a menos de cuatro meses de unos juegos que cambiaron y marcaron al país, hoy día su principal instalación esté sufriendo este daño y no pasa nada”, aseguró el campeón panamericano en su cuenta de Instagram, además de cuestionar a las autoridades ante el manejo del recinto deportivo.

“Para los atletas que fueron protagonistas, nos ponen mil trabas para poder ocuparlos y seguir progresando para seguir dándoles alegrías al pueblo”, concluyó en torno a lo ocurrido en el Estadio Nacional, considerando además que, desde Santiago 2023, no han podido entrenar en el coliseo deportivo.