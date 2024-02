La maleta roja de Celeste: Un libro para aprender a conocer más el mundo de los niños y niñas

En el Ciudadano ADN siempre destinamos un momento a hablar sobre salud mental. Por eso, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar junto a la psicóloga de la Universidad Diego Portales, Daniela Besa, quien nos presentó su libro La maleta roja de Celeste, un libro que nos ayuda a integrarnos al mundo de los niños y niñas.

La obra literaria de la psicóloga habla sobre el primer viaje en avión de una niña llamada Celeste. “Yo he sido muy viajera desde chica y amo viajar, porque los viajes entregan muchas experiencias nuevas… pensé en eso, sobre todo en el elemento de la maleta, que me parecía un objeto interesante. Celeste se encuentra con este viaje inesperado y con este objeto que ella tiene que aprender a armar”, comentó Besa al inicio de la conversación.

“Yo soy mamá, entonces con mi hija he aprendido todas estas cosas de la infancia y también trabajando en clínicas con niños y con jóvenes. Cuando yo escribo para niños, siempre me conecto con cosas que veo de la infancia, que para mí son muy relevantes y que muchas veces están invisibilizadas”, señaló la profesional de la salud mental

Armar una maleta: Toda una experiencia para los niños y niñas

Cuando los niños y niñas se proponen preparar sus cosas antes de viajar, muchas veces suelen echar cosas que los adultos no suelen considerar. “Ellos se llevan lo más importante y es interesante todo lo que puedan echar… A veces los adultos no hacemos eso con los niños, no dejamos que pongan parte de su mundo interno o de los aspectos que son relevantes para ellos en la maleta o en lo que quieran elegir”, planteó la psicóloga.

“A veces no vemos eso y en cualquier orden de cosas. La maleta tiene que por lo menos cerrarse, pero dejar ese margen es súper importante porque son las cosas que son relevantes para ellos y a veces uno no entiende lo importante que puede ser un peluche, un diario, una cajita de recuerdos o cositas pequeñitas”, reflexionó.

El viaje como una forma de aprender sobre la vida

Por otra parte, la profesional de la Universidad Diego Portales se refirió a los atributos positivos que tiene el acto de viajar.

“El viaje tiene algo de incertidumbre y mucho de aprendizaje. Cuando uno va a lugares diferentes, conoce nuevas experiencias y sabores, es muy sensorial. Eso uno lo puede explotar más o no cuando uno mismo lo trabaja en un viaje con niños u otras personas”, expresó.

En esa misma línea, la psicóloga comentó que, cuando viaja, le gusta ir a supermercados o comer platos típicos, experiencias que la hacen aprender más sobre los lugares que visita. “Algo que me inspiró mucho en este libro es cómo uno en la vida conoce a personas de las formas más insólitas… Eso es interesante de la vida, de los viajes y de vivir”, agregó la escritora.