Incendio de Valparaíso: La importancia de no relegar la salud mental ante la tragedia

A pesar de que el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar emitió un comunicado indicando que se da por superada la emergencia por los incendios forestales en la Quinta Región, la situación sigue siendo crítica, tanto física como mentalmente. Por eso, en el Ciudadano ADN conversamos con la psicóloga Armida Ajuria, quien a raíz de esta catástrofe ha estado ofreciendo ayuda.

“Hoy día lo que la gente necesita es ayudar a sacar los escombros y cómo se está enfocado en eso, todavía no logran asimilar lo que pasó”, comentó la especialista al inicio de la conversación, para después mencionar que está ofreciendo su ayuda mediante grupos de redes sociales, pero también de manera personal.

“Decidí por cuenta propia, aparte de inscribirme en esos grupos, ir uno a uno. No sé, voy a la feria, a una farmacia, y paso un flyer. Yo voy al lugar porque claro, algunos colegas dicen que pueden ayudar online, pero hay personas que no tienen ni siquiera un celular, no tienen nada”, relató.

“La idea es que los mismos amigos se contacten con nosotros, y al menos yo, voy a terreno. Voy a dar un primer apoyo, pero la idea es hacer el seguimiento y seguir después”, agregó.

Intentando poner la salud mental como prioridad ante la pérdida material

En esa misma línea, Ajuria expresó que “esta urgencia, en donde estamos todos unidos como en la Teletón, va a pasar (…) pero a los dos meses después de la Teletón, las personas no son capaces de darle el paso a una persona lisiada”.

Respecto a la manera en que las personas afectadas por la tragedia relegan sus emociones al último lugar, la profesional de la salud mental aseguró que ha “visto muchos casos”.

“Hay muchos casos que me dicen que la prioridad es sacar los escombros, ver qué va a pasar porque no tienen trabajo. Uno está ahí y lo entiende (…) Me ha tocado recibir retos de parte de algunas personas diciendo que cómo se me ocurre ofrecer esto si lo que ellos necesitan son cosas materiales y es parte del proceso… Está bien, uno no se lo tiene que tomar personal”, manifestó.

Los primeros auxilios psicológicos

Por otra parte, la psicóloga habló sobre el elemento colectivo que esta tragedia posee. Ante eso fue consultada sobre si está la posibilidad de realizar terapias grupales en las zonas afectadas. A pesar de que mencionó que, de hecho, se hace, “a veces, las personas prefieren algo más individual”.

“Hoy día, la atención psicológica de emergencia son los primeros auxilios que son, de pronto, una sola visita o, a lo más, tres. Mi idea es hacer las visitas que sean necesarias. Obviamente, después hay que hacer las derivaciones necesarias también, pero por lo pronto, hay que ayudar y no dejar a la gente sola”, advirtió.

En esa misma línea, la profesional de la salud mental realizó una reflexión y dijo que “yo entiendo que lo material está primero, pero ya sabemos que lo material no es todo”. “Yo creo que hace falta un poquito más de las autoridades de hacer una campaña más precisa de salud mental”, cerró.