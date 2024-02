“El fútbol está absolutamente superado”: Danilo Díaz aborda el crítico momento de la actividad ante la suspensión de la Supercopa

Santiago

Durante la edición de Los Tenores este lunes, Danilo Díaz, Cristián Arcos y Pamela Juanita Cordero analizaron los alcances respecto a la suspensión de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo.

“El primer tiempo fue perfecto para la vista, con Milad en buen nivel, la gente entusiasmada, y de repente todo se vuelve igual que durante los últimos 30 años que llevo cubriendo fútbol cada fin de semana. Es una pesadilla tan intensa. Esto me deja desolada. Es chocar con un muro y no hay ninguna línea del Estado severa, que marque las penas y responsabilidades individuales para las personas que aparecen en los registros. Están las caras, clarísimas. Hay que procesar, no hay otra forma. Sin embargo, esa claridad yo no la veo. El Presidente debió haber salido a hablar con dureza, el Ministro del Deporte debería ser enérgico. No es posible esa cantidad de detenidos”, lamentó la experiodista de LUN y hoy “Soprano” en ADN, cuestión en la que Cristián Arcos adhirió, cuestionando la decisión de que el partido se complete a futuro.

“Esperaba una señal más fuerte. Esta copa no se debe entregar, no se debería ni jugar lo restante. Pocas veces he estado más desolado ante algo por comentar que esto. Es un nivel al que me cuesta mucho encontrarle palabras o adjetivar. No es ni rabia ni molestia, es desolación. Uno trata de darle profundidad al análisis, pero ahora no tengo cómo”, apuntó, enfatizando el punto respecto a los problemas con el Memorial del Estadio Nacional.

“Quemar el Memorial no tiene que ver con posiciones políticas, hace 50 años nos matamos entre nosotros y ese memorial es respetado por todos. Quemarlo es quemar la historia y a un montón de personas que hizo mucho por lo que simboliza ese lugar. Esta gente está matando la actividad, ante los ojos pasmados de la gente que sí puede hacer cosas y hace muy poquito”, remarcó un molesto Cristián Arcos.

El crítico análisis de Danilo Díaz

También fue parte del panel el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, que apuntó a que los incidentes venían desarrollándose mucho antes que se concretara la suspensión de la Supercopa.

“Los incidentes partieron bastante antes del inicio del partido, un guardia se salvó que un fuego artificial le estallara antes del pecho. A los menores de edad no se les puede revisar. No recuerdo un operativo con tantos recursos, estaban las fuerzas de choque privadas y Carabineros en la pista de recortán, se utilizó tecnología. Pero no hay tecnología que aguante cuando las hordas de Atila vienen arrasando la ciudad, ya antes del partido nos hablaban de tronaduras en los alrededores del estadio. Hubo gente que asaltaron cuando salieron en el entretiempo”, dijo, emitiendo un duro análisis respecto al presente del balompié nacional.

“El fútbol está absolutamente superado, de eso no hay duda. Cuando Colo Colo recibió a Boca se implementó un muy buen plan de seguridad, pero incluía la revisión del público 200 a 300 metros antes del perímetro del estadio, cortando esa cadena cuando entra el lote grande. Eso podría resolver el problema ahora. Hay gente que tiene código de prohibición e ingresa igual”, comentó Danilo Díaz, ilustrando posibles soluciones.

“Hay que seguir aplicando la tecnología, el Estado tiene que apoyar también. El Registro Nacional de Hinchas tiene que ser una obligación, el control biométrico también. Aunque sea un problema con la privacidad, estamos hablando de un espectáculo donde vemos que la violencia está instalada. Fue un “téngase presente”, el problema es con el Registro Nacional de Hinchas, de no entrar en el juego de Milad, ya había lienzos al tema. El que no se enrola no puede entrar al estadio ni comprar entradas”, concluyó en una tensa edición de Los Tenores este lunes.