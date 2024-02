El mensaje de la U y de Lucas Assadi tras incidentes en el Estadio Nacional

Chile

Este lunes, Universidad de Chile hizo un llamado a sus hinchas para que cuiden la localía del equipo en el Estadio Nacional, recinto que ayer fue dañado por varios barristas de Colo Colo durante la final de la Supercopa 2024.

A través de un video, el volante del cuadro azul, Lucas Assadi, relató parte de sus vivencias en el coloso de Ñuñoa. “Me tocó tener la posibilidad de jugar ahí, no con toda la capacidad del estadio, solo con gente en la parte de atrás de un arco”, señaló el jugador.

“Me imagino el estadio lleno. He ido de hincha y de pelotero. Lo he visto desde afuera, ojalá poder vivirlo desde adentro. Las sensaciones que uno tiene ahí desde afuera, me imagino que son el triple estando dentro de la cancha”, agregó el seleccionado nacional sub 23.

Por último, Lucas Assadi envió un mensaje para la fanaticada de la U. “Que sigan como lo han estado en el Santa Laura, como alientan y como están portándose últimamente. Que se sigan portando bien, para que puedan ir al estadio. Es lo más lindo tener a la hincha ahí apoyándote”, concluyó.

“Cuidemos la localía. De nosotros depende jugar todo el año en Ñuñoa”, añadió Universidad de Chile publicó en sus redes sociales. Los azules harán su debut por el campeonato 2024 en Estadio Nacional, frente a Cobresal.