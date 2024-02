Estados Unidos: Biden se indigna con informe del fiscal que lo acusa de problemas de memoria

Washington de EEUU

El presidente de Estados Unidos evidenció su enojo con el fiscal especial Robert Hur que evidenció en un informe que el gobernante muestra fallas en su memoria. El demócrata Joe Biden se mostró indignado en una comparecencia ante los medios de comunicación en un salón de la Casa Blanca. El persecutor presentó una investigación al congreso estadounidense en el caso sobre documentos clasificados que estaban irregularmente en la residencia del mandatario, y dio cuenta de su evaluación del jefe de Washington.

Biden citó a la prensa el jueves por la noche, para confrontar la evaluación que hiciera Hur a través del informe. El fiscal especial lo expuso como un octogenario que no recordaba las fechas en que fue vicepresidente y de la muerte de su hijo mayor. El mandatario de Estados Unidos no escondió su molestia con el documento y enfatizó que “mi memoria está bien”. De forma inmediata comento con enojo “hay referencias de que no recuerdo cuando murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreve a plantear eso?”.

El jefe de la Casa Blanca sí valoró que Robert Hur indicara que no es viable acusarlo por el caso de los documentos encontrados en su domicilio. Joe Biden reiteró en un par de ocasiones que el informe da cuenta que ninguno de esos papeles era de carácter secreto y que no se violaba ninguna ley. La prensa local detalla que el presidente de EEUU se escuchó con una voz casi quebrada, horas después que sus abogados calificaran la evaluación del fiscal especial como una tergiversación “incendiaria”.

En medio de su conferencia en Washington, el gobernante de Estados Unidos volvió a sufrir una confusión. Luego de aseverar varias veces que su memoria se encontraba bien, ante una consulta de la prensa confundió al presidente mexicano con el de Egipto. Biden manifestaba su postura sobre la situación en la Franja de Gaza cuando expresó que “el presidente de México, Al Sisi, no quería abrir la puerta para que entrase ayuda humanitaria”, en referencia a una supuesta negativa del mandatario egipcio.

