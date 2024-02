Estados Unidos: Informe del fiscal especial expone a Joe Biden como un octogenario con fallas de memoria

Washington de EEUU

Un duro golpe recibió la Casa Blanca este jueves con la entrega del informe del fiscal especial Robert Hur, quien indagaba la presencia de documentos confidenciales en la residencia de Joe Biden. El hecho se remonta a su período como vicepresidente durante la administración de Barack Obama. El persecutor hizo llegar su investigación al Congreso de Estados Unidos, descartando la presentación de una acusación contra el mandatario, pero evidenciando las graves fallas de memoria del político de 81 años.

El texto da cuenta que el fiscal especial Robert Hur vio que Joe Biden no recordaba el período en que fue vicepresidente y tampoco sabía la fecha de la muerte de uno de su hijo mayor Beau Biden. El documento expone al líder del Partido Demócrata como un octogenario con graves problemas de memoria. El tema es preocupante para el presidente estadounidense en un año electoral, cuando las encuestas muestran que va en desventaja ante el republicano Donald Trump. Los votantes bien pudieran temer sobre el estado de salud del gobernante, quien pudiera llegar a los 85 conduciendo los destinos de ese país.

El informe detalla que “la memoria del señor Biden también parecía tener limitaciones significativas”. El documento de 388 páginas es una buena noticia para la campaña de Trump, quien suele atacar al demócrata por su edad y su capacidad de razonamiento. El texto de Hur describe incluso unas grabaciones de 2017 sobre Afganistán con conversaciones “a menudo dolorosamente lentas, con el señor Biden luchando por recordar los acontecimientos y esforzándose a veces por leer y relatar sus propias anotaciones en el cuaderno”.

Los abogados de Biden consideran que el informe tergiversa lo ocurrido y lo denuncian por “incendiario”. Pero los detalles entregados por el fiscal especial no parecen dejar dudas sobre la condición del mandatario y sus problemas de memoria vistos en los diálogos que tuvieron. Hur detalla que “en su entrevista con nuestra oficina, la memoria del señor Biden fue peor”. El persecutor agrega que “no recordaba cuándo fue vicepresidente, olvidando el primer día de la entrevista cuándo terminó su mandato”.

El fiscal especial Hur, quien fuera nombrado en su cargo durante la administración de Trump, apuntó en el documento que la memoria de Biden “parecía confusa al describir el debate sobre Afganistán, que en su día fue tan importante para él”. The Washington Post informa que el presidente de Estados Unidos reaccionó con enojo al conocer el documento entregado al congreso. En una conferencia el demócrata eligió valorar que el persecutor vio que el caso no merecía una acusación y que no era culpable de nada.