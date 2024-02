Sebastián Ramírez responde a su expareja Valentina Saini luego de que ella lo criticara tras ser detenido por violencia intrafamiliar

En la jornada de hoy jueves, el juez Daniel Urrutia, perteneciente al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, dictaminó las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima para Sebastián Ramírez. Este exconcursante del reality Gran Hermano Chile fue detenido por Carabineros en relación con una acusación de agresión a su pareja en un incidente de violencia intrafamiliar.

La detención de Ramírez tuvo lugar el pasado 7 de febrero, luego de que el personal policial respondiera a una llamada de auxilio realizada por un conserje en la comuna de Santiago. La víctima, que solicitaba ayuda desde un departamento, presentó la denuncia que resultó en la detención del exconcursante de Gran Hermano Chile.

Y frente a este caso, se refirió la expareja de Sebastián, Valentina Saini, quien además es la mamá de su hija. “Cosechas lo que siembras po, huevón. O siembras lo que cosechas, no sé cómo se dice, pero de la que me salvé. ¿Vieron la última? Se lo llevaron detenido ¿Adivinen a quién? A Juan Román (como se autodenomina Ramírez). De la que me salvé hueón, pensar que es el papá de mi hija conche******”, comentó.

“Uf, me salvé hueón, espero que todo caiga por su propio peso, sin desearle mal a nadie. Pero a esas personas, hay que tenerlas realmente bajo cautela hueón, porque son peligrosas”, añadió la locutora de FM Dos.

Lo que le respondió Sebastián Ramírez a su ex

Ante estos dichos de su expareja, a través de sus redes sociales, Sebastián Ramírez contestó: “Constaté lesiones, fueron lesiones leves, pero estoy tranquilo porque no termino como mi ex pareja lo pretendía. A todos los medios esperen siempre la otra cara de la moneda antes de inventar tanta mierda. La única persona que sufre es mi madre y familia. Saludos. Pd: Saludos, Vale”.