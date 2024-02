“Me defendí para evitar una tragedia”: Sebastián Ramírez entrega su versión tras ser detenido acusado de agredir a su pareja

Tras ser detenido el pasado miércoles, Sebastián Ramírez, exintegrante de Gran Hermano Chile, acusado de agredir a su pareja, se pronunció a través de un post en Instagram.

El ex chico reality, de 37 años, expresó su versión de los hechos y defendió su reacción ante la presunta violencia.

En su publicación, Sebastián Ramírez instó a los hombres a denunciar y actuar conforme a la ley. “Traten que no les dé vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley”, enfatizó. Y en la misma, admitió su arrepentimiento por no haber denunciado a su pareja, explicando que la diferencia de edad influyó en su decisión. “Tiene 25 años y yo tengo 37. Encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado”, declaró.

El exintegrante de Gran Hermano Chile destacó el apoyo de su familia, quienes le aconsejaron poner fin a la relación en la que, según afirma, era víctima de violencia. “Yo estoy libre y estoy con mis seres queridos que siempre están conmigo y saben la persona que soy”, afirmó .

“Me defendí”

Asimismo, el exchico reality señaló estar rodeado de mujeres en su familia a las que nunca ha agredido, y en medio de la situación, defendió su accionar. Alegó que se defendió para evitar una tragedia mayor. “Frente a esta situación me defendí, paré una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento”, argumentó.

“Jamás le pegaría a una mujer, pero si me amenaza con cuchillo y hace una estaca con un palo cortado a la mitad ... Lamentablemente, debí defenderme y evitar una tragedia”, complementó.

Medidas cautelares

En tanto, esta jornada, el juez Urrutia decretó la medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. Aunque se solicitó un procedimiento simplificado, el detenido no reconoció responsabilidad, quedando citado para marzo para un juicio oral.

Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.

