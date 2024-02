Guillermo Soto y la “vuelta larga” para volver a la UC: “Mentalmente no me sentía preparado para estar en un equipo grande” / Axel Reyes

Santiago

Tras su presentación oficial este jueves, el lateral de la UC, Guillermo Soto, conversó con Los Tenores, donde profundizó en las sensaciones que le permitieron llegar al club en el que comenzó su carrera.

“Estoy muy contento. Fue un sueño desde que me fui con 21 años, era un objetivo volver. En el camino surgen otros objetivos, pero siempre quise regresar y se concretó ahora”, planteó, marcando distancias en torno al momento en que debió dejar al elenco precordillerano en 2014.

“Con los años me he ido puliendo. Por algo no me pude quedar, me faltaban muchas cosas, mentalmente no me sentía preparado para estar en un equipo grande. Salir de Católica fue un despertar para mí, pude crear un staff de trabajo, me empecé a asesorar física y mentalmente. Me siento preparado en esos aspectos, soy un jugador más armado físicamente, he ido puliendo lo táctico y técnico con todos los partidos que llevo”, dijo Guillermo Soto, aludiendo a la labor psicológica con la que pudo ir avanzando en su carrera.

“Cuando uno va dando saltos, te das cuenta de que si no cumples la función, no juegas. Las ganas de ganarme un puesto me hicieron reaccionar (...) A veces, mentalmente uno no le toma el peso. A los 21 años no estaba suficientemente maduro, la madurez es la clave para ser exitoso. Recurrí a un coach y una especie de psicólogo deportivo, sigue conmigo hasta hoy. Sinceramente, estoy muy agradecido de él. Si no, me hubiese costado mucho más. Es José Pedro Rivero”, dijo el lateral de 30 años, valorando los cambios que pueden venir para su carrera el volver a la UC luego de haber jugado en el Baltika de Rusia.

“Fui titular todos los partidos en que estuve. Me siento bien, contento por el camino que hice. Es la segunda vez que me llaman, lo intentaron meses antes y ahora sentí que no podía dejar pasar la oportunidad. Llegar a Católica me puede abrir las puertas de la selección, en ese sentido es muy desafiante”, dijo, bajándole el perfil al hecho de haber estado en un país que está en guerra.

“Adentro de Rusia no se siente nada, la vida es demasiado tranquila. Lo único es que para llegar a Rusia había que hacer muchas escalas, tenían todas las fronteras cerradas por la guerra, pero aparte de eso no vi nada raro”, comentó Guillermo Soto, que deberá esperar para volver a las canchas nacionales, considerando que el Sifup votó por el paro de actividades.

“Lo ideal es que se pueda llegar a acuerdo rápidamente y que el campeonato comience cuando estaba fijado. En principio no estábamos de acuerdo con el paro, pero el capitán nos informó que había otros temas sobre la mesa y ahí cambia un poco, no estábamos al tanto de eso y uno empatiza”, remarcó, confiado en dejar atrás la pálida imagen que mostró la UC en pretemporada.

“A Católica se le va a exigir siempre, pero hay que entender el contexto. Veníamos de trabajos netamente físicos y cuesta esa soltura, se notó en ciertos momentos. Tengo plena confianza en el equipo y el cuerpo técnico. Apuntamos a que todas las cosas sirvan para llegar bien al campeonato, que es lo más importante”, concluyó Guillermo Soto con Los Tenores.