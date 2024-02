“Es una cuestión que de fondo ya está pactada”: intermediario reconoce avances para el arribo de Guillermo Paiva a Colo Colo

Santiago

Colo Colo ya comenzó a avanzar en negociaciones para sumar refuerzos a su plantel y el nombre que surgió en las últimas horas fue el del delantero paraguayo Guillermo Paiva, que pertenece a Olimpia de Paraguay.

Quien conoce perfectamente el detalle respecto de las gestiones es el intermediario Darío Fabbro, que en diálogo con ADN Deportes reconoció el avance en el posible traspaso del guaraní.

“Se presentó una carta oferta y el retorno fue un valor distinto al que mandó Colo Colo. Vamos a trabajar en acercar esos valores a las pretensiones de Olimpia y el esfuerzo que esté dispuesto Colo Colo. Lo que resta es la opción de compra, donde hay diferencia, pero eso se va a solucionar. Es una cuestión de flexibilidad de los dos lados para llegar a acuerdo, calculo que no va a haber problema”, aseguró, junto con plantear que debería haber progresos pronto.

“Es para no estirarlo tanto, es una cuestión que de fondo ya está pactada, pero lo de la opción de compra no es un detalle menor. No creo que sea traba, es un ida y vuelta y flexibilidad de los dos lados, con eso estaríamos de acuerdo”, aseguró Darío Fabbro, que destacó las cualidades de Guillermo Paiva.

“Es un centrodelantero nato, pero en sus inicios jugó un poquito más retrasado, lo que hizo que tenga buen contacto con el balón. Tiene muchas variantes de gol, con el cabezazo y otros recursos que lo hacen un jugador de gran potencial. Es un 9 de muy buen contacto con el balón y varios recursos de definición”, planteó.

También reconoció que los progresos en la negociación pasan por la voluntad del atacante, entusiasmado en estar con Arturo Vidal. “Imagínate tener la posibilidad de compartir con un jugador de la envergadura de Vidal, no es algo que quiera dejar pasar. Además, la repercusión que tuvo su presentación fue mundial, está muy ilusionado”, concluyó Darío Fabbro en ADN Deportes.