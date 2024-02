Ricardo Gareca explica su llegada a la banca de La Roja: “Hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú”

Santiago

Ricardo Gareca comenzó hace pocos días su trabajo como DT de La Roja y tiene como gran objetivo la clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Su llegada ha generado críticas en Perú, donde previamente lideró la selección incaica y dejó una huella significativa, considerando que los clasificó a Rusia 2018 y dejó en el repechaje a Qatar 2022.

En respuesta a las críticas, Ricardo Gareca pidió a los hinchas peruanos “bajar un cambio” y expresó su profundo agradecimiento hacia los hinchas incaicos por los ocho años que pasó allí.

“Perú es un país al que le debo tanto, que me hizo pasar ocho años sensacionales. Siempre voy a tener palabras de agradecimiento con ellos”, aseguró en conversación con el programa peruano “Arriba Mi Gente”, del canal Latina.

Ricardo Gareca también abordó la rivalidad entre Chile y Perú, señalando que durante su corta estancia en el país notó la percepción del hincha nacional. “Me parece que hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile hacia Perú. En los pocos días que estuve allí, vi que el chileno tiene cierto cariño por el peruano”, afirmó el entrenador argentino.

Al abordar la pregunta sobre su decisión de venirse a La Roja, el DT fue sincero. “La selección (peruana) va por el segundo cuerpo técnico. Entonces, a partir de ahí consideramos que era una oportunidad para estar trabajando en una selección. Más allá de lo clásico o el tradicional rival, nos gustó la seriedad con que nos habló Chile, más que nada”, dijo el “Tigre”.

Además, se sacó las responsabilidades que le achacaban sobre su salida de la selección incaica, posterior a la eliminación en el repechaje para el Mundial 2022. “El presidente (Agustín Lozano) y el director deportivo Juan Carlos (Oblitas) tienen que responder las razones por las que me fui. Yo no quise saber más nada y me corrí, porque fue de una manera que no va con mi forma de ser”, sentenció el estratega.