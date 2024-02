“Era un infierno, no pude rescatar nada”: el dramático relato de Benjamín Rivera, jugador de Concon National damnificado por los incendios forestales

Santiago

Entre medio de las miles de personas damnificadas por los incendios forestales en la Región de Valparaíso, también hubo deportistas afectados, como fue el caso de Benjamín Rivera.

Formado en Everton de Viña del Mar, el volante de 24 años sufrió la pérdida de la vivienda familiar producto de las llamas. “Difícil el momento que vivimos, estar envuelto en el humo, el fuego. Era un infierno, no pude rescatar nada, salvo la familia y los animales. Estamos esperanzados en que vamos a salir adelante. Ya pasó lo más triste y ahora a levantarnos, no queda otra”, aseguró en diálogo con ADN Deportes, lamentando lo ocurrido.

“Fue todo muy rápido, el humo no dejaba ver nada. Tuve que bajar y cuando el fuego venía encima, nos subimos a la camioneta arrancando. Nos quedábamos 5, 10 minutos más, y no podríamos salir. Por eso hay que agradecer también, es dolorosa una pérdida, pero las vidas de mi familia y los animales están bien. Es un momento difícil, pero estamos levantando”, aseguró Benjamín Rivera, hoy parte de Concon National, club que tras 110 años de vida tendrá por primera vez actividad a nivel del fútbol profesional.

“Con el club, demasiado bien. Llevaba dos días entrenando no más y cuando pasó, todos me llamaron. Les di las gracias, así se forman los equipos, pero el fútbol pasa a segundo plano. Hay miles de familias afectadas. Esperemos levantarnos, es doloroso, son esfuerzos de años. Perdimos todo, pero estamos tranquilos”, remarcó, aunque lamentó los problemas que sufre su entorno en Viña del Mar.

“Mucha mamá soltera que vivía con sus hijos, amigos de infancia. Estoy más triste por eso, en mi casa trabajamos los tres, pero en otras solo uno y tienen niños chicos. Es triste por esas personas que ves siempre, ahora quizá se vayan. Es un desastre. No queda otra que ponernos de pie (...) Es un momento difícil, pero estamos tranquilos de que nos vamos a levantar. Me importa más los vecinos, la familia arriba de los cerros. Llega mucha gente a dar cosas, pero los mandamos para arriba porque es más difícil llegar allí”, expresó apesadumbrado

Además, valoró la campaña que hicieron en su anterior club, Deportes Temuco, para ir en su ayuda. “Me sorprendió mucho Temuco, estuve solo un año y se han portado súper bien, mejor que otros clubes en los que he estado. Me sorprendió todo lo que han hecho, me ha hablado mucha gente”, concluyó Benjamín Rivera en ADN Deportes.