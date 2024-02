“El paro es inminente”: Gamadiel García criticó a los clubes que “no quieren cooperar” con el fútbol chileno

Santiago

Durante este viernes, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, abordó la convocatoria para votar la próxima semana por el eventual paro de actividades tras la ratificación del aumento de extranjeros en Primera División.

“Hemos convocado a nuestras bases, el martes están convocados y tomaremos la decisión. El paro es inminente, no estamos jugando con esto y los clubes han tomado una decisión contraria al bienestar del fútbol chileno”, remarcó, cuestionando la postura del Consejo de Presidentes.

“Como para desestabilizar y decir que a lo mejor no estamos tan unidos, pero tenemos claro el apoyo, tenemos comunicación permanente con nuestros capitanes y delegados. Los jugadores tienen claro lo que podría pasar más adelante”, dijo Gamadiel García, respondiéndole a Arturo Vidal, cuestionando el hecho que se pudiera paralizar el torneo.

“Tampoco quiero que el fútbol chileno pare por tonteras, hemos trabajado para que esto no ocurra y no llegue a un punto de quiebre que no hemos buscado. La ANFP nos respalda para mantener los cinco extranjeros, pero no son ellos ni los futbolistas los que votan. Los que se abstienen tienen tanta responsabilidad como los que votaron en contra”, dijo el mandamás del Sifup, evidenciando la votación del Consejo de Presidentes como un daño al balompié nacional.

“Lo que está ocurriendo es una de las tantas dificultades que tenemos en nuestro fútbol, como contratos de ocho meses, un torneo como la Segunda División Profesional que hace un año era limitado en edades, un fair play financiero que aumentó. Es el trabajo que hemos venido desarrollando para tener una liga más competitiva. Para el espectáculo que queremos entregarle al hincha, todos tenemos que cooperar y acá hay instituciones que no quieren cooperar, buscando el negocio personal”, concluyó Gamadiel García.