Hace unos días, Gary Medel se vio seriamente atacado por hinchas de la UC tras unos mensajes del referente de La Roja para Cristopher Toselli y Matías Zaldivia tras la victoria azul en el Clásico Universitario. Hoy, en una situación parecida, se encuentra Bárbara Sánchez.

La popular “Chama” de las universitarias, fue el pasado jueves al reencuentro de Arturo Vidal con los hinchas de Colo Colo, situación que no agradó nada en las huestes azules en redes sociales.

Tras horas de críticas en su contra, la propia jugadora salió a defenderse de la situación “no soy colocolina y nunca lo seré. Asistí al evento de ayer acompañando a mi pareja y compañera de vida, en un momento laboral para ella muy importante dado el rol que debió desempeñar en ese lugar”, partió diciendo en su cuenta de Instagram.

Agregó que “la acompañé, no solo porque me lo pidió, sino también porque siento que cuando uno ama debe apoyar en todo momento a su pareja y no solo en lo que a uno le gusta o acomoda, aunque sea un sacrificio”, dijo.

“No me sentía cómoda yendo a ese estadio, por eso le pedí a mi mejor amiga, Denisse Orellana (jugadora azul) que me acompañara. La U es mi vida, he entregado todo por esta camiseta y lo seguiré haciendo siempre con pasión infinita por el club de mis amores”, cerró la delantera venezolana.