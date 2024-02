Bajando de un helicóptero, montando a caballo y llegando a las lágrimas, fue la “popular” presentación de Arturo Vidal como refuerzo de Colo Colo, el único hasta el momento con miras al 2024.

Tras compartir con los hinchas en Macul, el volante conversó con los medios de comunicación y, entre la alegría por su regreso al Monumental, tuvo palabras para la nueva crisis que vive el fútbol chileno.

“Ojalá se solucione lo antes posible, que el Campeonato no pare por tonteras, que se juegue, que el fútbol chileno necesita jugar, necesita volver a agarrar un buen nivel para poder pelear internacional, hay que dejar los paros atrás y que la ANFP empiece a hacer las cosas bien”, dijo.

Este jueves, el Consejo de Presidentes de la ANFP decidió reafirmar las bases del campeonato, las cuales ahora permitirán seis extranjeros en cacha, situación que, tal como amenazaron en su momento, movilizó al Sifup para organizar un paro de las actividades.

“Esto le hace mal al fútbol, a los futbolistas, a los más chicos, ojalá que se ordene pronto y que el campeonato empiece”, complementó el volante del “popular”.

Arturo Vidal y su regreso a Macul

Retomando el tema principal, el seleccionado nacional dijo que: “todo el mundo piensa cuando está afuera, que uno es más querido afuera que en su propio país, pero ahora me doy cuenta de que no es así, acá en Chile hay mucho cariño por los jugadores, por lo que han representado a Chile, y hoy me lo hicieron sentir de esa manera”.

Cerró aplaudiendo a sus fanáticos: “el hincha de Colo Colo es del pueblo, de sacrificio, yo vengo de ahí, no podría hablar de las otras hinchadas, pero la de Colo Colo es otra cosa, claramente la veo diferente y la veo como la mejor del mundo”