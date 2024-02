¿Estados Unidos ante otra inestabilidad financiera? Se desploma un banco y arrastra entidades regionales

Nueva York de EEUU

El sector bancario y financiero de Estados Unidos abre una nueva temporada de temores tras el desplome del New York Community Bancorp. La institución cayó un 37,67% en la bolsa de valores tras publicar sus resultados económicos, arrastrando inicialmente a algunos bancos regionales. Los analistas evalúan si existe el riesgo de un contagio y de otro ciclo de inestabilidad en el mundo de las finanzas. El punto central de las cifras rojas del nuevo banco en desgracia es el sector inmobiliario comercial.

La situación del New York City Bancorp (NYCB) no alcanzó a ser prevista por la Reserva Federal, que hace unas semanas decidió no mantener algunas líneas de liquidez de emergencia que lanzara en 2023. Los expertos temen la probabilidad de un contagio por las razones del nuevo desplome de un banco. Son muchas las instituciones expuestas al mercado inmobiliario, por lo que la situación de la entidad neoyorquina se puede repetir en otros. La jornada en la Bolsa de Nueva York generó preocupaciones.

El propio NYBC registró dos veces información complementaria ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), ante el temor de una reacción del mercado. La institución bancaria tuvo en 2023 un último trimestre con 252 millones de dólares en pérdidas, con una mayor provisión para pérdidas crediticias por morosidad. Sus provisiones sorprendieron a los inversores, ya que su provisión para préstamos fue más de diez veces mayor a la estimada por los analistas. Las explicaciones del titular del banco no calmaron a Wall Street.

The Wall Street Journal da cuenta que el mandamás del NYBC, Thomas Cangemi, quiso destacar que “hemos tomado medidas decisivas para aumentar el capital, reforzar nuestro balance, fortalecer nuestros procesos de gestión de riesgos”. Los inversores no le creyeron y vieron con preocupación que el banco recortara sus beneficios para intentar sostener su capital tras la compra de activos del ya caído Signature Bank. En los días venideros se verá el futuro del banco y si el efecto contagio no genera otra crisis.