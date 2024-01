“Por último que se pusiera extremo, pero chistoso”: Fabrizio Copano confiesa cuál es el comediante chileno que no le gusta

En la más reciente edición del programa Es la hora de tu podcast, Fabrizio Copano fue el invitado y abordó diversos temas relacionados con el mundo de la comedia y su actual trabajo en Chile. En una charla distendida con los conductores, Willy Sabor y DJ Lolito, el humorista compartió detalles sobre su relación con otros comediantes.

En la instancia reveló quiénes fueron sus primeros referentes en el mundo del humor, y mencionó a Eddie Murphy y a Bill Hicks. Luego, señaló a quienes considera sus mejores amigos dentro del stand-up comedy chileno, destacando a Pedro Ruminot y Sergio Freire. “Los tres somos súper compadres y hacemos cosas juntos, siempre en el stand-up apoyándonos”, afirmó.

“Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos hueveando a todos los demás. Mandamos stickers con la cara de los humoristas que no nos gustan. Ese es el lugar donde hacemos bullying”, contó.

El humorista que menos le gusta a Copano

Tras ello, Copano fue consultado sobre cuál comediante chileno no le gusta, a lo que respondió que se trata de Checho Hirane. “Es que ya no es humorista”, aclaró de entrada. La ironía del humorista generó risas entre los conductores del podcast, quienes también recordaron la etapa en la que Hirane contaba chistes en televisión y señalaron su actual rol como locutor de radio. “Ya se transformó en otra cosa. No sé qué es ahora”, afirmó Copano.

Posteriormente, Fabrizio hizo una confesión acerca de Checho Hirane, y señaló que “en Video Loco a mí me gustaba. Era bueno. Pero ya con los años no tira chistes. Por último que se pusiera extremo, pero chistoso”.

Para cerrar, Fabrizio Copano dio a conocer quién es su humorista chileno favorito. “Yo siempre creo que históricamente (Felipe) Avello ha sido de mis ídolos. Y yo diría que, claro, Sergio Freire también es estupendo comediante (...) ¿Quién más? Me gustaba mucho Andrés Rillón, ¡era Don Pío!, me encantaba ese humor que tenía que era tan serio”, concluyó.