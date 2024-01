Palos van... palos vienen: Alfredo Stöhwing barrió el piso con Aníbal Mosa tras críticas del empresario a la gestión de ByN

Como dicen, “siempre pasa algo en Colo Colo”. Este miércoles, el director de Blanco y Negro, Anibal Mosa, realizó este miércoles una dura crítica en contra de la administración de Alfredo Stöhwing por la venta de Damián Pizarro al Udinese y la falta de refuerzos en Colo Colo para afrontar la temporada 2024.

Junto a lo anterior, aseguró que su molestia “está dada porque las decisiones no han sido correctas. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con el Club Social para traer a Arturo Vidal. Si no hubiese sido por el Club Social, en el nombre de Matías Camacho y nosotros, quizás Arturo Vidal no estaría vistiendo la alba”.

La dura respuesta de Stöhwing a Mosa

Con el paso de las horas, y muy alejado en su estilo, el mandamás de Colo Colo salió al paso de las declaraciones del empresario sureño.

“A mí no me gustan las polémicas, le hacen mal al club, pero en esta ocasión no me llama la atención. Como ustedes saben, Aníbal Mosa tiene una obsesión por llegar a ser presidente del club y, por lo tanto, todos los años comienza una campaña por tratar de hacerse popular con una serie de opiniones bastante desafortunadas”, partió diciendo.

Agregó que “lo que me extraña es que alguien que protagonizó una de las peores administraciones en la historia del club, que perdió alrededor de US$ 15 millones en su presidencia, que todavía estamos pagando y haciendo el esfuerzo para tratar de recuperar las finanzas del club, básicamente la principal razón por la que no podemos acceder a refuerzos mayores es por las pérdidas que tuvo Aníbal en su periodo, si tuviéramos esa plata, podríamos hacer maravillas”.

Insistió en que “además, estuvimos a punto de irnos a la primera B, por lo que hablar de cómo se deben hacer las cosas me parece que no tiene respaldo moral para hacer esas cosas”, dijo Stöhwing.

Cerró sobre una posible reelección que “no he pensado sobre eso, trabajo día a día por Colo Colo para hacer mejor las cosas y ya llegará el momento de pensar en aquello. Pero estoy tratando de hacer las cosas lo mejor profesionalmente posible, Colo Colo está en muy buen pie, tenemos un gran cuerpo técnico y un gran plantel”, finalizó el presidente del “cacique”.