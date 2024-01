“Lo regalamos, fue un error”: Anibal Mosa dispara contra Alfredo Stöhwing por la venta de Damián Pizarro a Udinese

El director de Blanco y Negro, Anibal Mosa, realizó este miércoles una dura crítica en contra de la administración de Alfredo Stöhwing por la venta de Damián Pizarro al Udinese y la falta de refuerzos en Colo Colo para afrontar la temporada 2024.

Respecto al traspaso del delantero de 18 años al equipo de la Serie A, el directivo aseguró que “no me gustó para nada. No estuve de acuerdo, de hecho voté en contra. Creo que a Damián lo regalamos y no era el momento para venderlo”.

“Nosotros lo que queremos es reforzar un equipo y lo que se está haciendo es despotenciarlo. Damián es una pieza muy importante, tiene mucho por donde crecer. Así que yo todavía sigo creyendo que fue un error la venta de Damián. Aparte lo pagan en chirlitos”, añadió.

Luego, agregó que “nos compraron y nos hicieron un plan de pago como quien compra un refrigerador en una multitienda. Se queda hasta junio, pero no estoy de acuerdo con la venta dadas las condiciones, el valor y el crecimiento en el que está Damián”.

“Damián está recién debutando, va a ser su segunda temporada en Primera División. Ha hecho siete goles. ¿Qué pasa si hace 15? ¿Qué pasa si hace 20? Se vendió antes del Preolímpico. Muy mala decisión. Creo que lo regalamos”, aseguró.

Anibal Mosa y la falta de refuerzos en Colo Colo

Por otra parte, el director de Blanco y Negro explicó que su molestia “está dada porque las decisiones no han sido correctas. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con el Club Social para traer a Arturo Vidal. Si no hubiese sido por el Club Social, en el nombre de Matías Camacho y nosotros, quizás Arturo Vidal no estaría vistiendo la alba”.

“Lo que a mí me interesa es que tengamos un equipo sólido, que cada año se vayan agregando elementos que lo potencien y que no nos vayamos despotenciando. Porque si seguimos con la misma lógica de ahora que ante cualquier oferta que llegue vender, vender y vender, nunca vamos a dar pasos importantes en la Copa Libertadores, que es lo que nos interesa”, continuó.

“Aquí hay que aguantar un equipo, potenciar un equipo y después vienen los frutos. Esto no es de la noche a la mañana. Nosotros el equipo que armamos el 2018 que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde fuimos eliminados por Palmeiras que terminó siendo campeón, ese equipo nos demoramos tres años en armarlo”, complementó.

Por último, Mosa reconoció la molestia del cuerpo médico de Colo Colo por los líos con los exámenes de Arturo Vidal. “Los médicos enviaron una carta la semana pasada pidiendo que sean recibidos en el directorio de hoy día. Entiendo que no han tenido respuesta. Creo que con la situación de Arturo Vidal se les faltó el respeto y espero que el presidente y el gerente puedan darle el espacio que están pidiendo. Ellos están muy molestos”, cerró.