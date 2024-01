“No me voy a prestar para este show”: Diputada Schneider tras no someterse al test de drogas

En el marco de los resultados que se dieron a conocer de los test de drogas al que se sometieron ciertos parlamentarios, la diputada Emilia Schneider (CS) explicó por qué no se lo realizó en dicha instancia tras ser convocada, pese a que es de carácter obligatorio.

Recordar que se eligieron a 51 legisladores, quienes se tomaron una prueba de pelo entre el 11 y 22 de diciembre de 2023. De todos, el diputado Nelson Venegas (PS) dio positivo y argumentó que está en un tratamiento médico con un medicamento de la “familia de la metanfetamina”.

Agencia Uno | Diputado Nelson Venegas / FRANCISCO PAREDES Ampliar

Es así que Schneider comentó que “el año pasado me realicé el test de drogas que se aprobó en esta Cámara de Diputados y se mostró que no infringí de ninguna forma el reglamento de esta Corporación”, según consignó CNN Chile.

“Este año, si me lo hubiera realizado nuevamente, el resultado hubiera sido el mismo. Pero decidí no realizarlo porque no me voy a prestar para este show que han armado los diputados, que no tiene nada que ver con combatir el narcotráfico ni tampoco con entender el problema de las adicciones que significa para la sociedad en materia de salud pública”, agregó.

“No tengo nada que ocultar”

En ese sentido, Emilia Schneider recalcó que “no tengo nada que ocultar, ya me realicé este test, pero por una posición política a mí me parece que esto no es lo que tenemos que hacer. Lo que creo que deberíamos hacer es abrir las cuentas bancarias, perseguir el dinero con inteligencia, porque ahí es dónde vamos a encontrar los vínculos del narcotráfico con la política y el crimen organizado”.