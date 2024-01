Presidente del PC tras informe por pensiones de gracia: “Mi pregunta es, ¿por qué es delincuente, ese ojo no vale?”

Este jueves, en conversación con La Prueba de ADN, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió al informe emitido por la Contraloría General de la República respecto a las pensiones de gracia otorgadas por el estallido social.

El texto revela que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos. Y que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tienen antecedentes penales.

Al respecto, Carmona manifestó que, “me parece que hay que seguir precisando con el máximo rigor todas aquellas situaciones anómalas que, con antecedentes alterados, estén abusando en la posibilidad de acceder a ser acreedor de una pensión de gracia”.

“Y esto lo digo, en primer lugar, en beneficio de quienes sí son merecedores de esta pensión y que con este tipo de situaciones afectan su honra, afectan su legitimidad de aspirar a esa pensión de gracia”, agregó.

En esa línea, el líder comunista aseguró que “nosotros, bajo ninguna condición, vamos a estar de acuerdo con que alguien pretenda pasar el gato por liebre, que pretenda usar una posibilidad con alteración de certificados que acrediten los hechos, porque el tema es muy de fondo”.

Respecto a las personas que obtuvieron el beneficio sin los antecedentes médicos, Carmona señaló que “es un fraude”. “Hay una suerte de fraude, de estafar con una situación que no se tenía y, por tanto, habrá que examinar cuál fue el rigor para precisar esas credenciales, hacer las correcciones y prevenciones”, dijo.

“Estamos rebajando el Estado al nivel de la delincuencia”

Sin embargo, al ser consultado sobre sí es correcto quitarle la pensión de gracia a una persona con antecedentes penales, el presidente del PC sostuvo que depende de la situación. “Si este delincuente, que aparece demostrando que efectivamente le violaron sus derechos humanos, perdió un ojo... mi pregunta es, ¿por qué es delincuente, ese ojo no vale?”.

“Eso no tiene por qué cruzarse con que el tipo tiene que pagar. Ahora, si el juez sanciona diciendo que la pena que tiene es tan grave para que no tenga acceso ni derecho a ninguna situación reparación sí, pero sino, estamos rebajando el Estado al nivel de la delincuencia, y eso no puede ser”, concluyó.