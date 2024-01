Ministra Tohá por procedimiento de entrega de pensiones de gracia: “Estaba definido cuando nosotros llegamos”

En medio de su gira por la Araucanía por materias de seguridad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al informe que emitió la Contraloría General de la República, que da cuenta de una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales graves.

En dicho documento, el organismo identificó que 58 personas reciben este beneficio cuentan con antecedentes penales. No obstante, la ministra aseguró que “las personas con condenas son más, el número es más alto”.

Tohá precisó que el procedimiento en la entrega de las pensiones se definió en la Ley de Presupuesto el 2021 y se implementó durante el 2022. Sobre este punto, añadió que fue “en base a un oficio que presentó el entonces subsecretario (Juan Francisco) Galli, que detallaba el procedimiento para el otorgamiento” del aporte estatal y que “dentro de los requisitos a contemplar, no estaba considerada la evaluación de los antecedentes penales”.

“Hoy día que estos están a la vista, el Presidente ha instruido que aquellas personas que tenían antecedentes penales al momento de obtener las pensiones de gracia, se evalúe uno por uno el caso, dejando que las personas que tienen daños graves o permanentes mantengan este beneficio, y en los otros casos sin daños permanentes se evalúe”, detalló.

Consultada sobre un presunto conflicto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo encargado de indagar en las causas, la ministra del Interior sostuvo enfáticamente que “nosotros ni tenemos ni vamos a entrar en ninguna polémica. El proceso por el cual se asignan las pensiones de gracia está en la ley, cualquiera lo puede ver, no es necesario polemizar. La ley dice claramente quién califica a las víctimas y quién debe otorgar las pensiones. No es necesario abrir polémicas en cosas que están claras y que no lo definió este Gobierno, lo definió el Parlamento. Estas cosas se votaron en el Parlamento, se votaron de esta manera y las reguló en su detalle en un oficio el Gobierno anterior”.

“Desde el punto del procedimiento, el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos, tanto en la Ley de Presupuesto, como el oficio que se dictó del exsubsecretario Galli, pero desde el punto de vista de las personas que llevan adelante esto, hoy día hay un sumario por ciertos reparos que plantea la Contraloría en el análisis de algunas carpetas y tiene que llegar a conclusión ese sumario”, manifestó la titular de Interior sobre los chequeos en las asignaciones.

Por último, al ser consultada sobre cuál sería la autocrítica del Gobierno en cuanto a la gestión de los procedimientos, la ministra Tohá deslizó que “la opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, que debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos”.