Vidal pone presión a Blanco y Negro en su regreso a Colo Colo: “¿Qué equipo gana títulos sin invertir dinero?”

Santiago

Durante su presentación como el primer refuerzo de Colo Colo, Arturo Vidal enfatizó su confianza en lo que puede hacer el cuadro albo durante la temporada.

“Hay buenos jugadores, el cuerpo técnico tiene mucho nivel. Cuando las cosas se hacen bien, se puede pensar en grande. El equipo va a seguir creciendo, nos van a ver diferente y ojalá el fútbol chileno crezca en Sudamérica”, remarcó el “Rey Arturo”, quien apeló a demostrar su jerarquía en cancha y ayudar a sus compañeros más jóvenes.

“Hablarlo ahora no sirve mucho, ya estando con esta camiseta, la cosa va a cambiar. Espero que esto ayude a Colo Colo y mis compañeros, sentir más confianza y no tener miedo ante nadie (...) Al futbolista chileno le falta trabajar mucho más para llegar a Europa. Ya teniendo a alguien con mi recorrido les puedo ayudar mucho más, en su época escuchamos los consejos de los más grandes y esperamos que así sea también”, planteó Arturo Vidal, junto con responder a las palabras de Marcelo Díaz, que valoró su regreso al fútbol chileno.

“Hay opción que algunos vuelven a retirarse por el cariño, pero yo vine a competir y conseguir cosas. El clásico será lindo. Todos los equipos van a querer ganarle a Colo Colo. Marcelo Díaz es un buen jugador, lo vi feliz, pero veremos quién estará más feliz a fin de año”, comentó entre risas.

Arturo Vidal y el futuro de Colo Colo

Ante las consultas de ADN Deportes respecto de la necesidad de que vengan más refuerzos, el “Rey Arturo” le puso tarea a Blanco y Negro.

“¿Qué equipo gana títulos sin invertir dinero? Hay que gastar para tener un equipo con buenos jugadores, nadie sale campeón con esfuerzo y sacrificio solamente”, explicó, evadiendo el hecho de que haya también más recursos para el Estadio Monumental.

“Sería maravilloso que estén todos cómodos, nosotros dejándolo todo en la cancha, pero eso ya no es parte mía”, comentó, junto con no mostrar una mayor preferencia respecto a un lugar específico que espera usar en la cancha.

“Eso hay que preguntárselo al técnico, trataré de ayudar en lo más posible. Eso dejémoselo al profe, él sabrá la mejor posición en la cual me utilizará”, concluyó en Pedreros un feliz Arturo Vidal.