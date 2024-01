Marcelo Díaz y su optimismo tras la goleada en el primer amistoso de la U: “Han sido varios años de incertidumbre, pero eso se terminó”

Santiago

Quien fue uno de los protagonistas del 4-0 con el que la U de Chile se impuso a Unión Española en su primer amistoso del año fue el volante Marcelo Díaz, que disputó el segundo tiempo, concretando su regreso al club en cancha tras casi 12 años.

“Es un sueño cumplido haber vuelto a mi casa y reencontrarme con esta gente tan linda, pero sobre todo haber comenzado el año ganando. Los dos tiempos que hicimos fueron muy buenos y eso es lo que vamos a intentar sostener todo el año”, reconoció “Care Pato”, quien destacó el apoyo que recibió de la hinchada y el juego desplegado por el club.

“Ha sido un día con mucha emoción, se ha visto reflejado dentro de la cancha. Más allá de lo lindo que podamos jugar, vamos a hacer un año muy competitivo y que a la larga tenga buenos frutos”, remarcó Marcelo Díaz, que insistió en la labor que ha ido planteando el DT Gustavo Álvarez.

“Hemos estado entrenando mucha intensidad, con una idea de juego muy clara que ojalá la transformemos en identidad. Va a ser así todo el año, la U merece estar arriba. Han sido varios años de incertidumbre, de pelear abajo, pero eso se terminó. Vamos a comenzar una nueva etapa, que hicimos de buena forma, y lo vamos a sostener (...) El objetivo es ir partido a partido. Comenzamos a estructurar algo nuevo, es armar un edificio con un buen cimiento”, dijo el volante de 37 años.

Junto con ello, el mediocampista enfatizó positivamente cómo se ha ido dando el trabajo en el Centro Deportivo Azul. “Esta pretemporada la he hecho a tope, no me he salido de ningún entrenamiento. Estar en casa te da una felicidad en que el cansancio se suple con el corazón”, reconoció, además de afrontar el hecho que otro integrante de la “Generación Dorada”, como Arturo Vidal, pueda volver a la liga chilena.

“Todos los campeones de América merecemos estar en lugares que nos quieran, que nos traten con cariño y nos respeten, que tengamos el valor que nos hemos ganado”, concluyó un feliz Marcelo Díaz en el Santa Laura.