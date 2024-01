Arturo Vidal es presentado oficialmente en Colo Colo: “El mundo va a conocer mucho más al club por mí”

Santiago

Tras una larga espera, Arturo Vidal fue presentado este martes en conferencia de prensa como nuevo jugador de Colo Colo, concretando su retorno al elenco que lo formó futbolísticamente.

“Estoy muy feliz de volver a casa tras 17 años. Vuelvo tras muchos sueños cumplidos, era el momento de volver. Vuelvo en un momento muy bueno, con una recuperación que ha salido a la perfección. Mi primer objetivo es ser campeón con Colo Colo en Chile y Sudamérica”, aseguró el “Rey Arturo”, valorando lo que le significó estar nuevamente en Pedreros.

“Está todo muy cambiado. Son muchos recuerdos. Espero ser importante en los títulos que ganemos con Colo Colo, cuando lo hice antes era joven y ahora espero ser un gran líder”, enfatizó Arturo Vidal, bajándole el perfil a todos los problemas que hubo durante las negociaciones con Blanco y Negro.

“Las negociaciones siempre son así, estresantes, largas y muchas cosas que hay que armar. Estoy feliz de firmar por Colo Colo, lo que pasó ya fue, ahora tenemos que estar juntos y remar para el mismo lado (...) Me sentí muy querido y apoyado, le agradezco a Matías Camacho y Aníbal Mosa por todo lo que hablamos estos días, a Fernando Felicevich, que siempre me tranquilizó para llegar a este acuerdo que quería. Si les dijera todos los clubes que estaban esperando, mi decisión siempre fue clara, la de firmar en Colo Colo”, enfatizó el bicampeón de América, que apuntó al hecho de que muchos de sus ahora compañeros lo tengan como referente.

“Muchos jugadores lo han dicho, pero trato de sentirme orgulloso y no de demostrar que soy su ídolo, trato que me conozcan en el día a día. Me gusta demostrar por qué me ha ido bien afuera, pero siento felicidad cuando la gente lo dice. Ahora somos compañeros, van a conocer el día a día y sea cada vez más ídolo de ellos”, insistió, además de valorar la expectativa que puede generar en el fútbol chileno.

“Espero que en todos los estadios donde vaya pueda valorar lo que uno hizo, que estén llenos. Ayuda que la gente vuelva a los estadios, ojalá sea un lindo espectáculo (...) Mi decisión de venir a Chile no fue solo por mis hijos, sino por cumplir mi sueño de jugar en Colo Colo”, apuntó Arturo Vidal, además de recalcar lo que puede significar para el torneo nacional

“Siempre donde estuve puse a Colo Colo por delante. Ahora todos van a seguir a Colo Colo, el mundo va a conocer mucho más a Colo Colo por mí, pero ahora de otra forma, siendo uno de los más fuertes en Sudamérica. Ojalá se dé”, remarcó en el Estadio Monumental.