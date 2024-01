Universidad de Concepción queda eliminada de la Basketball Champions League America

Santiago

Ayer lunes, la Universidad de Concepción no pudo cerrar la segunda ventana de la Basketball Champions League con una victoria y quedó matemáticamente fuera de las opciones de seguir en competencia.

Todo luego que el “Campanil” no pudo obtener victorias pese a ejercer la localía en la Casa del Deporte ante Obras de Argentina y Sesi Franca de Brasil.

El sábado pasado, la Universidad de Concepción cayó ante los trasandinos por 96-67, resultado que los obligaba a vencer al elenco brasileño, que solamente se presentó con ocho jugadores en Chile.

Aun así, aunque los nacionales tuvieron interesantes pasajes en ofensiva, terminaron perdiendo 109-87 con Sesi Franca. Marquez Letcher-Elli y Evandro Arteaga fueron los máximos anotadores, con 16 puntos. Con las dos derrotas, el elenco penquista quedó eliminado de la Basketball Champions League, aunque todavía queda una ventana de dos partidos en febrero, en Buenos Aires.

“En las dos ventanas no hemos hecho nuestro mejor básquet, ante Franca se vio un mejor actuar del equipo, pero no fue lo que esperábamos. Con Obras pensabamos eliminarlos, como el año pasado, pero no fue así, jugaron un muy buen básquetbol y nos ganaron. Es así”, comentó Evandro Arteaga en diálogo con el sitio Basquet Chileno para evaluar lo hecho por la Universidad de Concepción.