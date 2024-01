Tomás de Gavardo critica la organización del Dakar por la muerte de piloto español: “Si es alguien del montón, es como si no hubiera pasado nada”

Santiago

Con el cierre de una nueva edición del Rally Dakar, los pilotos nacionales que compitieron en la prueba extrema ya regresaron al país y en ADN TOP KIA tuvimos la opción de conversar con uno de ellos, Tomás de Gavardo.

“Más de un día viajando tras un mes fuera, tras ir a la guerra, como decía mi viejo. Una carrera extenuante, pero feliz de haberla terminado sin grandes lesiones. En suma y resta, contento de cumplir mis metas”, aseguró el hijo del fallecido Carlo de Gavardo, quien finalizó 37 en la clasificación general y segundo en la categoría juniors de las motos.

“Tengo que ir cumpliendo etapas, ya el próximo año espero estar top 30. Vamos a trabajar duro para eso. A los 25 años decir que voy por el top 30, me quedan por lo menos 10 Dakar más para ir por los puestos de punta, pero son años importantes para foguearme”, aseguró Tomás de Gavardo, que comentó sus sensaciones como heredero de una leyenda de la carrera.

“En el Dakar mismo hay muchos pilotos que tienen un apellido importante, como los hijos de Alfie Cox y Fabrizio Meoni. Paso algo desapercibido, aunque mucha gente se me acerca a contarme historia. Hay mucha camaradería. En Chile hay mucho interés por el tema, hubo 100 mil personas por un evento motor, el país se está convirtiendo en un país tuerca”, comentó el piloto de 24 años.

Tomás de Gavardo y las críticas al Rally Dakar

En la charla, el deportista nacional cuestionó que en Arabia Saudita prácticamente nadie se entera del desarrollo de la prueba, a diferencia de los miles de personas que reunían para seguir la competencia en Sudamérica.

“El terreno es muy rico, tienes de todo tipo, pero la carrera pasa desapercibida. Hay que ver cómo llevarlo más a la gente”, explicó, junto con cuestionar la forma en que la organización trató el fallecimiento del piloto Carles Falcón.

“Fue super triste como se dio a conocer la información. El mismo día que se cayó me dijeron que había muerto, lo tuvieron que reanimar en el tramo cronometrado. Cuando las caídas son en la tarde, no hay muchos helicópteros, y tienen muchas emergencias, con lo que es normal que se demoren más en llegar. Pienso que supimos de su muerte porque lo comunicaron los españoles, si no, en el Dakar no lo decían. Tienen un modelo de crisis super recatado, me dio pena”, comentó, lamentando lo ocurrido con el español.

“Lo conocía a él. En la noche, apenas lo mencionaron ni hicieron minuto de silencio, pasó desapercibido. Es como si no hubiera pasado nada. Si se muere alguien importante, al día siguiente se para y hay todo un tema mediático, pero si es alguien del montón es como si no pasara nada. Se lo toman a la ligera, se los debería homenajear más”, concluyó Tomás de Gavardo en ADN TOP KIA.