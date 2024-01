Ingrid Saldaña, la compositora chilena que irá al Festival de Lucerna

Todavía no termina la carrera de composición en la Universidad de Chile, y ya ha alcanzado llamativos hitos en la escena musical nacional. Ingrid Saldaña (n.2003, Santiago).

El año recién pasado obtuvo el primer lugar del I Concurso de Composición “Jorge Urrutia-Blondel”, celebrado en La Serena, con su partitura ‘On/Off’ para quinteto de vientos. Poco tiempo después, su obra ‘Telephone Kill the Perfoming Live’ en el tradicional Festival de Música Contemporánea de la U. Chile, interpretada por el Colectivo Niebla bajo la dirección de Lucas Muñoz.

Esta última pieza, contiene elementos teatrales. A saber, teléfonos celulares interrumpen el discurso musical como parte integral de la propuesta artística. Y es que a Saldaña le interesa desarrollar un lenguaje en base a múltiples recursos. “Yo escuchaba mucho radio, y me llamaba la atención la música sinfónica incidental de las películas”, rememora la compositora en conversación con ADN, “yo quería profundizar en la música, como estaba hecha, entender lo que escuchaba, y al estudiar composición descubrí el mundo de la electroacústica, lo teatral, y eso me inspira a querer expresar el universo sonoro de todas las formas que se puede hacer”.

Hasta el momento su catálogo comprende un número acotado de piezas, todas en formatos pequeños. “Así se parte en la composición”, ahonda Saldaña, “en las instancias en las que una participa, hay que ajustarse a las conformaciones instrumentales disponibles”. Aunque ya siente la necesidad de escribir para orquestas: “Me encanta el repertorio orquestal, quizás podría partir por orquesta de cámara, y luego hacer una obra sinfónica grande”.

Lo importante para ella es ensanc

har los horizontes sonoros del grupo instrumental con que se trabaje para lograr las máximas posibilidades. Y complementa: “Trato de buscar que es lo que una obra quiere decir. Me gusta que el público, quien escucha, se vaya con algo”.

Presencia chilena en un legendario festival

El Festival de Lucerna existe de 1938, y es uno de los encuentros de música clásica más importantes del mundo. Participan solistas, directores y orquestas del más alto nivel, incluyendo a las Filarmónicas de Berlín y Viena.

Además, incorpora espacios formativos tanto para instrumentistas (los que conforman una orquesta académica que se presenta en el festival), para directores de orquesta, y también para compositores.

El seminario de composición actualmente es liderado por el importantísimo compositor alemán Wolfgang Rihm, y en este 2024, por primera vez Chile estará representado a través de Ingrid Saldaña.

“Un amigo que vive en Alemania siempre me está mandando convocatorias, concursos, y entre eso me mandó la información de Lucerna”, relata la compositora. “Al principio no me atrevía, porque sentía que no tenía curriculum suficiente. Había que enviar las partituras en formato físico, pero este amigo me ayudó a imprimirlas allá, y casi que me presionó para hacerlo”, cuenta con humor, “me llegó el correo y me asusté (risas), pensé que me iban a decir que se habían equivocado”.

“Pero estoy muy entusiasmada, estaré dos semanas, y voy a poder ver conciertos del festival, y en uno podré escuchar ‘Rituel’ de Pierre Boulez, o sea, obras que uno no sabe si va a escuchar en vivo en Chile alguna vez”.

Como parte de lo que comprende esta instancia, Saldaña trabajará una obra para ensamble que se estrenará en uno de los conciertos a comienzos de septiembre.

Antes de esto, partirá a Madrid, donde participará en cursos del prestigioso compositor español José María Sánchez-Verdú, entre abril y junio. Todo esto, sin dejar de lado sus estudios en la Chile, donde su profesor es el compositor nacional Juan Manuel Quinteros, quien ha tenido una presencia importante en la nueva música chilena de la última década, y de quien Saldaña tiene palabras de agradecimiento: “Con el profesor Quinteros uno entiende el ‘qué’ escribir. Él tiene una manera particular de entender la música, desde el gesto, la unidad estructural.

Y está muy al día con la escena actual, con lo que se hace actualmente”.