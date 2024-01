“Han surgido problemas innecesarios”: Matías Camacho insiste en el interés de Arturo Vidal por volver a Colo Colo

Santiago

Durante la edición de este lunes de Los Tenores, nuestros panelistas charlaron con Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, parte del directorio de Blanco y Negro, quien afrontó los cuestionamientos por las negociaciones para el regreso de Arturo Vidal.

“Ha habido algunos problemas que se han ido suscitando, del todo innecesarios. Vidal tiene toda la voluntad de volver, está con ganas y ha colaborado todo lo que es posible. Ahora corresponde hacerlo desde la institución”, aseguró, cuestionando el hecho de que se le haya solicitado al “Rey Arturo” el realizarse exámenes médicos al margen de lo que se hace habitualmente con los refuerzos.

“No es una exigencia que haya tomado el directorio, si alguien lo ha hecho de manera extraoficial no corresponde. Solicité la realización de un directorio extraordinario, el que ya fue citado, donde vamos a viabilizar la llegada de Arturo Vidal. Es un aporte importantísimo para Colo Colo y del fútbol chileno su llegada”, enfatizó Matías Camacho, que ante la insistencia de Los Tenores remarcó su desacuerdo con dicha “presión” a Arturo Vidal.

“Esa exigencia no existe, el directorio no ha tomado esa decisión, nadie puede tomar esa decisión por sobre el directorio. Está 100% disponible para los exámenes, pero pensamos que debe hacerse donde corresponde. No debiera hacérselos en un lugar distinto al de todos los otros jugadores”, comentó, sin querer profundizar en un quiebre al interior de Blanco y Negro por este tema.

“Tenemos que concentrarnos en traer a Arturo Vidal y los demás refuerzos, todo lo demás será en segundo plano y será otro momento en que deba decantar. No puede ser que la directiva esté siempre en gallitos, postergando el interés principal del club”, dijo, junto con valorar su optimismo en que Arturo Vidal llegará a Colo Colo.

“Me consta la disposición, la voluntad y la paciencia que ha puesto. Vamos en buen camino (...) Tenemos la convicción de que Vidal debe volver a Colo Colo. Haré lo imposible para que Vidal vuelva a vestir la camiseta de Colo Colo”, concluyó Matías Camacho.