Sin bases, pero con TV: anuncian plataforma que transmitirá partidos de la Segunda División Profesional

Santiago

Aunque la ANFP ya ha ido avanzando en torno al calendario de la Primera División, dichos progresos no se reflejan ni en la Primera B, que todavía no tiene su fixture definido, ni en la Segunda División Profesional, que no tiene ni las bases definidas.

Sin embargo, la tercera categoría en importancia del fútbol chileno ya tiene novedades importantes en torno a la temporada 2024, pues hubo un acuerdo entre los equipos a través de su Consejo de Presidentes para que se implementen las transmisiones en vivo por televisión de los partidos del torneo.

“La Liga 2D” es el nombre de la plataforma que tendrá, según lo que informaron a través de un comunicado, los encuentros de Club Social y de Deportes Concepción, Club de Deportes Valdivia, Club Deportivo Arturo Fernández Vial, Club Social y Deportivo San Antonio Unido, Club de Deportes Puerto Montt, Club Social y Deportes Linares Unido, Club Deportivo General Velásquez, Club de Deportes Rengo, Lautaro de Buin, Club Deportivo Provincial Osorno, Club Deportivo Trasandino de Los Andes, Club Deportivo Real Juventud San Joaquín, Club Deportivo Concón National y Club Deportivo Provincial Ovalle Fútbol Club.

El proyecto estará bajo el soporte de Mediastream, la creadora de Estado CDF, a la cual los fanáticos se podrán suscribir para acceder a la aplicación que permitirá el acceso a los partidos mediante cualquier dispositivo. Se espera que la plataforma esté implementada en marzo, lo que además le abre la opción a los clubes que puedan percibir ingresos extra por publicidad.