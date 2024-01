Nicolás Córdova y la derrota de Chile ante Perú: “Es cierto que en el fútbol no hay merecimientos”

Este domingo por la tarde Venezuela, la Selección Chilena de Fútbol comenzó su participación en el Preolímpico 2024 que da pasajes para la máxima cita deportiva del mundo en París.

Y como nadie lo esperaba, el arranque no pudo ser más nefasto. La Roja cayó por la cuenta mínima ante Perú y con el resultado cerrado, los “incaicos” arrancan el Preolímpico con tres puntos y dejaron sin unidades a La Roja.

“Creo que fuimos superiores al rival, intentamos jugar, hicimos todo lo que pudimos, tuvimos muchas más ocasiones de gol, pero también es cierto que en el fútbol no hay merecimientos, gana el que la meta adentro y ellos fueron certeros en la única en la única acción clara de gol que tuvieron y eso es algo lamentablemente que pesa”, partió comentando Nicolás Córdova tras el partido.

Lamentó que “a la rápida recuerdo al menos cinco o seis ocasiones de gol claras, debajo del arco, y lamentablemente estamos acá analizando un partido que es muy difícil de explicar por qué lo hemos perdido”, sostuvo.

Agregó que “llegar al gol es muy complejo y creo que lo positivo es que se tuvieron distintas situaciones y eso fue muy importante. Claramente, las ocasiones se generaron. Estaría muy preocupado si esas ocasiones no hubiesen llegado, pero llegaron y ahí es donde yo les digo a los jugadores que aparecen sus capacidades, que lamentablemente hoy día no aparecieron y que las tienen”, aseveró.

Sobre el deplorable estado en que se encontraba la cancha del estadio donde jugaron, indicó que “no está apta para un campeonato de este nivel. Está llena de arena, los controles cuestan, la pelota no corre y eso claramente para el que intenta jugar e intenta armar jugadas cuesta mucho más. No lo estoy poniendo como excusa, pero es la realidad. El que espera tiene mucho más a favor porque espera y sale de contra”, dijo

Cerró indicando que tiene confianza para los tres partidos que le restan en el torneo: “es un proceso que está empezando y lamentablemente nos cae esta derrota, inmerecida a mi juicio e inesperada porque teníamos mucha confianza. Creo que el partido fue preparado correctamente y los jugadores interpretaron bien mi mensaje”, finalizó.