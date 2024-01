“Con 73 años, ¿por qué no voy a entrenar a Chile?”: Manuel Pellegrini apunta a retirarse dirigiendo a La Roja

Santiago

En la previa a su partido de este domingo contra el Barcelona, el entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini concedió una extensa entrevista al diario El País de España, donde abordó diversos ámbitos futbolísticos.

Uno de los puntos más interesantes que comentó fue el tema que, para muchos fanáticos, genera cierta distancia hacia el “Ingeniero”: el hecho que nunca haya asumido la dirección técnica de la selección chilena, cuestión que no descartó a futuro, aun pese a la edad que tiene.

“Tengo 70 años y contrato con el Betis hasta 2026. Con 73 años, ¿por qué no voy a entrenar a Chile? Voy al gimnasio todos los días, juego al tenis dos o tres veces a la semana, también al golf. Me encuentro bien”, remarcó Manuel Pellegrini, explicitando su interés en asumir eventualmente el proceso rumbo al Mundial 2030.

“Me encantaría entrenar a la selección de Chile, mi país, me siento muy chileno, además de mis raíces en Italia y en España. Pero está claro, necesito un proyecto serio. No voy a ser una cabeza de turco. Quiero dirigir un proceso una vez que termine en el Betis. Llevo 25 años seguidos entrenando y solo una destitución en el West Ham. Me encantaría retirarme dirigiendo un Mundial con Chile”, reconoció el hoy DT del Real Betis.

Otras reflexiones de Manuel Pellegrini

En la charla con El País de España, el entrenador nacional remarcó los cambios que ha visto en el mundo del fútbol, tanto desde su etapa como jugador hasta todo su recorrido como director técnico.

“Ha cambiado todo. Fui jugador profesional de 1973 a 1986 en la Universidad de Chile, luego hice los cursos de entrenador en Italia e Inglaterra. La evolución física del jugador es impresionante. Y ha aumentado mucho la exigencia. El fútbol cambia de manera constante. Por ejemplo, el fútbol del gran Barcelona de Pep Guardiola ya ha cambiado. Dejó el legado de la posesión, pero ahora se necesitan más cosas. Lo único que no ha cambiado es que los buenos la meten dentro y los malos la echan afuera”, comentó, junto con mostrarse en desacuerdo con el posible resurgimiento de la Superliga en Europa.

“Me parece malísima para el fútbol. He vivido cinco años en Inglaterra y allí nunca se aceptará. El fútbol local es muy importante y en Inglaterra la gente se siente mucho más identificada con la Premier que con la Champions. En España y otros países supondría la muerte del fútbol local”, concluyó Manuel Pellegrini.