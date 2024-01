Sammis Reyes aborda su retorno a la NFL: “Me queda mucho por hacer, estoy buscando esa gloria deportiva”

Luego de varios meses de su retiro del fútbol americano producto de una conmoción cerebral, el chileno Sammis Reyes buscará su revancha y ya alista su regreso a la National Football League (NFL) de cara a la temporada 2024.

En diálogo con ADN Deportes, en el marco de su alianza con Under Armour, el deportista nacional dio pista sobre su futuro en la liga de fútbol americano más importante del mundo y anticipó sus próximos proyectos en Chile.

“Tengo muchas ganas de jugar, se me ponen los pelos de punta hablando del tema, porque sé que me queda mucho por hacer. Este es solamente el comienzo, tengo 28 años y todavía tengo mucha carrera por delante”, comentó.

“Quiero romper, hacer un touchdown y celebrar con mi gente de Chile. Ese día créanme que lo puedo visualizar y eso es lo que estoy buscando, esa gloria deportiva”, añadió.

En esa línea, se refirió a la búsqueda de un nuevo equipo en la NFL. “Estamos todavía viendo opciones. Han habido varios acercamientos de equipos, pero creo que es súper importante tomar una decisión consiente, que sea de más de un año, con un plan definitivo y que vaya de acorde a lo que yo y con mi equipo vemos dentro de la cancha”.

Además, habló sobre su estado de salud y su recuperación para volver a la actividad. “Fue difícil, hay cosas que la gente tal vez no sabe, pero ya estamos cien por ciento recuperado y listos para volver. No hay ningún daño permanente, no quedó ninguna secuela y estoy feliz de volver a jugar”, aclaró.

Sammis Reyes y sus proyectos en Chile

Por otra parte, el deportista de 28 años fue consultado sobre su fanatismo por la U y valoró el regreso de Marcelo Díaz: “Es una gran contribución en todo ámbito. Feliz por la U y por las cosas que están haciendo, volver al Nacional creo que es un golazo y motivadísimo por lo que se viene. Es probable que vayamos al partido de este fin de semana”.

También reconoció que ha recibido llamados para comentar el Super Bowl. “Me han contactado varias compañías de comunicaciones de Estados Unidos. Creo que de momento, como vuelvo a jugar, tuve que declinar muchas de esas ofertas porque quiero enfocarme en entrenar y prepararme bien físicamente”, explicó.

Además, reveló que está presente en el Festival de Viña del Mar. “Me han contactado, creo que vamos a estar presentes. No quiero todavía decir cómo, pero son noticias que se vienen y vamos a estar ahí en Viña”, aseguró.