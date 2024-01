“Cualquier otro hubiera mandado al carajo a Blanco y Negro”: Jorge Valdivia valora la paciencia de Arturo Vidal por volver a Colo Colo

Santiago

Las negociaciones entre Arturo Vidal y Colo Colo se mantienen, con Blanco y Negro apuntando a un acuerdo pronto en cuanto a los términos de contrato que le permitan al volante regresar al cuadro albo.

La gran traba existente al respecto está en torno a la extensión del vínculo, pues en la directiva del “Cacique” apuntaron a ofrecerle un año, mientras que el jugador de 36 años apuntó al doble de duración. Según información de ADN Deportes, podría haber novedades en las próximas horas para llegar a acuerdo con el “Rey Arturo”.

En ese contexto, durante el debate con Los Tenores, Jorge Valdivia valoró la actitud de Arturo Vidal. “Ha estado muy tranquilo. Cualquier otro hubiera mandado al carajo a Blanco y Negro. Ya el año pasado venía diciendo que quería venir a Colo Colo y nunca se acercaron a conversar con él, pero afortunadamente para sus deseos ya las posiciones se han acercado”, remarcó, lamentando que no haya habido acuerdo desde un comienzo.

“Blanco y Negro fue descortés con él. Ahora, es parte de las negociaciones. Yo lo tuve que entender con los días en su minuto, pero las negociaciones son complicadas, te hacen fastidiarte. Tiene que mantener esa calma”, aseguró el “Mago”, junto con poner su ejemplo cuando retornó a Colo Colo para que no haya desconfianza con el estado físico del volante.

“Me pasó cuando volví, se dijo de la edad y que no venía con ritmo, pero esa contra que uno tiene te hace tener una motivación extra. Vidal viene mostrando hace rato que está bien preparado físicamente y lo que a él lo diferencia del resto es su estado mental, en eso es superior a mucho. Que Blanco y Negro no ponga en duda su estado físico, toda su vida ha demostrado que es un animal”, concluyó Jorge Valdivia.