“Él le escribía a varias minas más”: Paula Pavic se quebró al confesar cómo era su matrimonio con el Chino Ríos

Paula Pavic se separó del Chino Ríos y ha contado, poco a poco, detalles de lo que era su matrimonio con el extenista.

La emprendedora ahora lo hizo en el podcast Bombastic, cuyo adelanto mostró algunas declaraciones bastante llamativas.

De hecho, en las imágenes, se ve cómo la ex del deportista estalla en llanto al revelar cómo funcionaba su relación de pareja.

“Siempre lo vi mirando para el lado, debe ser porque los hombres funcionan así (…) yo lo miraba viendo Instagram de otras minas, y como yo lo veía, siempre pensaba ‘qué ganas de que a mí me mirara así”, confesó.

Paula Pavic y su vínculo con el Chino Ríos

Así, la influencer relató que “él le escribía a varias minas más, y yo lo sabía, pero era como ‘okey, yo tomé la decisión de separarme, y él está en eso”.

Y agregó que “yo muchas veces se lo planteé, de por qué no teníamos una relación abierta en la que él no más salieras con otras personas para ver si eso realmente era lo que quería, porque yo pensaba que en algún minuto eso era parte del problema de nuestra relación”.

“En algún minuto yo me sentí insuficiente (…) no me sentí bien. Se me cayó la autoestima... A lo mejor estaba tan acostumbrado de que yo siempre estaba en función de él, y que de repente ahora me abriera a que pudiera pasar algo con alguien más, igual es heavy”, añadió.

Finalmente, Paula Pavic manifestó que, tras su separación, logró superar esos momentos. “Me siento ahora muy bien, deseada”, concluyó.