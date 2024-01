“Sufría el daño colateral”: Karol Lucero confiesa lo valioso que fue el apoyo de su prometida cuando se encontraba en su peor momento

Durante el estallido social, Karol Lucero vivió uno de los peores momentos de su carrera. El entonces panelista de Mucho Gusto fue blanco de diversas críticas, que incluso conllevaron su salida de Mega. Sin embargo, en esos días adversos tuvo a María Francisca Virgilio a su lado, quien es su actual prometida.

En entrevista con La Cuarta, el ex chico Yingo habló acerca de su relación con su novia. “A María Francisca Virgilio demoré dos años en pedirle pololeo, porque estaba terminando un proceso de mi vida, que me da risa decirlo, la etapa del ‘loquillo’. A los 30 años me rehusaba, pero sabía también que tenía que enrielar mi situación afectiva y amorosa, porque también tengo otros sueños, que es casarme y ser papá”, afirmó.

“No es compatible, pero cuando tienes 29 años, un buen trabajo, un buen auto, la posibilidad de viajar donde quieres, dices: ‘Tengo que aprovechar la vida’, y eso estuve haciendo. Hasta que apareció María Francisca y dio un giro 180 grados a lo que estaba viviendo. Si bien demoré dos años, es porque también es un espacio prudente para saber qué es lo que los dos queremos, hacer mérito y conquistarla. Fue un proceso largo y muy bonito”, añadió.

Fran Virgilio estuvo a su lado cuando más la necesitaba

Más adelante, Karol Lucero confesó lo importante que fue el apoyo de su prometida cuando era blanco de las funas. “A María Francisca la conocí en el peak de mi carrera, en el 2017… Y estuvo conmigo en mi peor momento. Podría haberse ido, si hubiera sido una persona interesada por lo que tenía o por lo que representaba: ‘Este hueón funadísimo no me sirve’. Es una historia poco revelada, pero en la época de funa ella también sufría el daño colateral po”, sostuvo.

“Miles de personas le decían: ‘¿Por qué estás con ese hueón?’, cuestionándoselo, ‘es un degenerado’ y ‘amiga, date cuenta’. Fue súper valiente. Se mantuvo estoica. Qué fácil es estar con alguien como yo cuando todas las marcas te buscan, vas a todos los eventos y eres VIP en todos lados. Pero ella también estuvo ahí cuando estaban en las calles marchando; peleó hasta con amigas”, complementó.

Finalmente, Karol Lucero reveló que “nos casaremos en noviembre de 2024 con María Francisca. Y me casé con Joaquín Méndez en Las Vegas y nos vamos a divorciar. Es algo que él tiene que organizar con mis amigos y vamos a aprovechar que estaremos allá para la despedida de soltero”.