Karol Lucero entrega detalles de su desconocida amistad con Arturo Vidal y revela cómo su matrimonio fue clave en su arribo a Mega

Ha pasado tiempo desde que Karol Lucero tuvo un rol protagónico en algún programa televisivo. Su última etapa como conductor o panelista, fue en Mucho Gusto, en Mega. Y a este programa llegó luego de que uno de los rostros más conocidos de la televisión, se lo propusiera en el matrimonio de Arturo Vidal, quien fue amigo durante su niñez.

Acerca de su amistad con el mediocampista, en conversación con La Cuarta, Karol Lucero contó: “Fui amigo de Arturo Vidal de infancia. Somos de San Joaquín, nos conocemos. Hoy día no tenemos una relación de tanta amistad como en esa época, que nos veíamos mucho más. Ya no tanto. Quizás por diferentes intereses. Pero básicamente somos de la misma generación, del 1987. Yo era de los que no jugaba a la pelota. Era malísimo”.

El matrimonio de Arturo Vidal

Más adelante, Karol Dance reveló cómo en la boda de Vidal con Marité Matus tuvo la conversación que le permitió llegar a Mega. “En el matrimonio de Arturo Vidal, fui al baño y me encontré con Luis Jara, que me dijo: ‘Hora, Karol, ¿cómo estás? Justo ayer estábamos hablando de ti, porque en el matinal (Mucho gusto) estamos formando un equipo y nos gustaría tener a alguien joven; qué mal que vas a Canal 13′. Y le respondí: ‘¿Te puedo decir algo? Todavía no firmo’”, recordó.

“Y él me respondió: ‘¿Le puedo dar esta información a mi productor ejecutivo?’. ‘Ningún problema’, le contesté. Y el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, me llamó y me dijo: ‘Me gustaría que escucharas una propuesta’”, añadió.

Finalmente, Karol Lucero relató que “nos juntamos el 26 de diciembre en el Santa Brasa del Costanera Center, donde me presentaron una propuesta por el doble de lo que me había ofrecido el 13, y por dos años. Me hablaron del concepto de ‘familia’ y que necesitaba un ‘hijo’ en el Mucho gusto. ‘Feliz de poder hacerlo’, dije”.