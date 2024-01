“No apoya a los deportistas, ¡y apoya a los delincuentes!”: Cristián de la Fuente arremete contra el Presidente Boric por pensiones de gracia

Controversia han causado, en el último tiempo, las pensiones de gracia que el Estado ha entregado a víctimas de vulneraciones a los Derechos Humanos durante el estallido social. Esto, a raíz de que varias de estas personas beneficiadas tienen antecedentes penales e incluso han sido detenidas en el último tiempo. Estas pensiones son vitalicias, y durante el gobierno de Piñera se entregaron a 17 personas con antecedentes, mientras que en el actual a 24.

Y esta situación molestó a Cristián de la Fuente, quien agarrándose de un reclamo similar efectuado por un medallista panamericano, cuestionó que se le brindara aportes estatales vitalicios a personas con antecedentes penales, mientras que hay deportistas profesionales que todavía tienen problemas para costear su carrera. El actor insistió en más de una ocasión en su crítica al Presidente Boric por ayudar a quienes tienen antecedentes penales, mientras hay deportistas con carencias.

“Gabriel Boric, ¿por qué no ayuda a los deportistas, en vez de a los delincuentes?”, reclamó Cristián de la Fuente en una storie. Y luego, a través de un tweet, agregó: “Gabriel Boric, ¿hasta cuándo? Ayuda a los delincuentes, ¡y no a los deportistas! ¡Póngase los pantalones de una vez!”.

Insistió en su reclamo

Más adelante, explayándose, el actor expresó: “No sirve de nada llegar a La Moneda en bicicleta. Subir el cerro en bici a las 11 AM en vez de estar trabajando o dar el saludo de Navidad en ropa deportiva si al final no apoya a los deportistas, ¡y apoya a los delincuentes! ¡Seamos consecuentes, Gabriel Boric! Vamos a andar en bici y apoyemos a los deportistas. ¡Lo invito a ser consecuente! Y a andar en bici si quiere”.

Finalmente, dirigiéndose al Presidente Boric, Cristián de la Fuente declaró: “¿Y? ¿Vamos a darles pensiones a los deportistas o a los delincuentes? Gabriel Boric, ¡ojalá conteste!”.