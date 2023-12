Angélica Castro se refirió a los rumores con Cristián de la Fuente y el doctor Arriagada: “Me lo tomo tranquila”

Radiante. Angélica Castro arribó al evento de Carolina Herrera en Falabella y, de inmediato, los flashes se posaron en ella.

Es que la conductora emite una luz que ya se la quisiera cualquiera. Y ella misma confiesa a ADN que “ha sido un muy buen año”.

“Me ha servido mucho estar muy conectada, haber hecho retiros, haber entrado mucho en la meditación. He estado súper involucrada en las charlas... he podido estar compartiendo mucho con el público y eso me ha tenido muy contenta”, reveló.

La espigada rubia señaló que “ha sido un año donde he podido realizarme cien por ciento, estando donde quiero estar. No hay mejor decisión que haber venido a Chile, aunque no fue mía, fue de la Laura (su hija)”.

Angélica Castro y la prensa rosa

Eso sí, pese a todo este buen momento profesional, la vida personal de Castro ha estado más en la palestra que nunca.

Esto debido a su quiebre con Cristián de la Fuente, tras una mediática infidelidad con una joven mexicana. Y también por supuestos nuevos romances que le cuelgan.

De hecho, por estos días no solo se ha comentado una posible reconciliación con el actor, sino que al mismo tiempo la han vinculado con el doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez, con quien fue vista en un viaje y también en un matrimonio.

“Mi vida privada es privada y va a seguir como está”, indicó, comentando que “me preguntan ‘viven juntos, están juntos’ (con De la Fuente)... no, no vivimos juntos, más allá de eso no voy a entrar a dar explicaciones”.

Y agregó que “lo que pase con mi vida, esté con quién o no esté con quién es algo que lo sé yo, no lo hablo ni con mi familia... A mí no me importa, me importa que la gente sea feliz”.

Respecto a todo este comidillo de la prensa rosa, la animadora manifestó que “me lo tomo tranquila... Me dicen ‘oye salió esto en tal programa’, pero también lo entiendo, lo respeto, no hay ni una mala onda. Pero yo no me voy a mover de donde estoy”.

De esta forma, Angélica Castro declaró que “estoy súper bien, súper contenta” y cerró la conversación confesando que este 2023 “he viajado mucho, he podido recorrer lugares que no pensé recorrer, he podido conocer gente muy interesante. Ha sido un excelente año”.