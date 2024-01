Chile

Nicolás Peranic, nuevo arquero de O’Higgins, conversó con Los Tenores de ADN este jueves para abordar lo que ha sido su llegada al cuadro de Rancagua tras salir de Universidad Católica, equipo que defendió en las últimas dos temporadas.

Uno de los aspectos que aún no resuelve el portero tiene que ver con su nuevo hogar en la Sexta Región. “Estamos en ese proceso, no es tan fácil encontrar casa. Espero la próxima semana estar instalado acá. La búsqueda de casa es un trabajo en conjunto con mi esposa y la que termina de subir o bajar el pulgar es ella, porque cuando uno no está es ella la que se queda en la casa con los niños”, comentó.

En esa línea, reconoció que “sé lo difícil que es esto para mis hijos y mi esposa, pero me siento respaldado por ellos, es una muy buena decisión la que tomamos como familia. A veces los cambios de lugares hacen bien y este era el lugar ideal para hacerlo”.

Respecto a los objetivos que hay en O’Higgins, el meta argentino nacionalizado chileno indicó que “el foco está puesto en no repetir historias pasadas. Los que llegamos tenemos que aportar nuestro grano de arena para que las cosas vayan bien”.

“El cuerpo técnico lo que más nos recalca es el esfuerzo, el trabajo y cada día superarnos un poco más. Si eso lo trasladamos al campo de juego, seguramente nos irá bien. Cuando se conforme el plantel se alinearán objetivos más concretos”, agregó el arquero de 38 años.

Nicolás Peranic y su salida de la UC

Por otro lado, Peranic se refirió a su salida de Universidad Católica y aseguró no tener “espinas clavadas”. “Estoy agradecido de los dos años que pasé en Católica. Las cosas pasan por algo, siento que entregué todo lo que estaba a mi alcance, con muchas dificultades y problemas en el medio, pero así y todo afronté. No me quedó ninguna espina clavada, al contrario, agradezco haber pasado por el club y el cariño que me brinda el hincha”, sostuvo.

Eso sí, el “Nico” hizo una autocrítica sobre su etapa en la UC: “No debí haber jugado lesionado, eso me pasó la cuenta. Jugué cinco partidos infiltrado, es lo único que me puedo recriminar. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice, tomé las decisiones porque creí que eran las más atinadas en el momento”.

Para cerrar, respaldó la decisión de los “cruzados” por usar pasto sintético en su nuevo estadio. “En el fútbol chileno hay un montón de canchas sintéticas y no se les dio tanta relevancia como se le está dando a la de Católica, y son canchas que están en condiciones no aptas para jugar fútbol. Conociendo la manera en que funciona la UC, si tomaron esa decisión, es porque será una de las mejores canchas y apta para jugar”, concluyó.