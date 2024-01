“Estamos en un momento muy sensible”: Pugna entre Giorgio Jackson y el senador Fidel Espinoza genera roces en el oficialismo

En horas de la mañana de este jueves, los diez partidos que conforman el oficialismo se reunieron en casa del diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, con el objetivo de “limar asperezas” y acercar posiciones entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

Esto a propósito de la demanda presentada por el exministro Giorgio Jackson en contra del senador socialista, Fidel Espinoza, acusándolo de injurias, calumnias y difamaciones, realizadas en el marco del llamado “Caso Convenios”.

El senador del PS, Juan Luis Castro, planteó que hay que reflexionar sobre hasta qué punto sostenible proyectar la alianza de gobierno, entendiendo las diferencias entre ambas coaliciones, en la previa a un nuevo cónclave oficialista que se realizará en Cerro Castillo y con un nuevo proceso eleccionario en la mira.

“El cónclave de las directivas oficialistas en estos días debe enfrentar las tensiones internas, que, paradójicamente, aparecen después del triunfo del En Contra”, señaló.

“Estamos frente a un escenario difícil, porque en estas pruebas se demuestra si hay unidad o no. Hasta ahora ha habido una coexistencia, pero ese apoyo no se traduce en una convivencia pacífica”, agregó el senador.

“Creo que estamos en un momento muy sensible porque en nueve meses más habrá una elección muy sensible de gobernadores, alcaldes, concejales, cores, que va a poner a prueba si es posible proyectar a la coalición oficialista o no hacia el futuro”, sostuvo el parlamentario.

En tanto, el dueño de casa y anfitrión de la reunión, Tomás Hirsch, le bajó el perfil a la situación, manifestando que durante esta jornada “hemos compartido, y la palabra ‘limar’ o ‘aspereza’ no han aparecido todavía en la conversación. Yo creo que más allá de tensiones, hay dificultades propias en una coalición de diez partidos, que a mí me parece que es normal”.

“Yo vengo participando en política hace casi cuarenta años. El tema de fondo acá no es limar o no limar asperezas, sino ver cómo proyectamos el trabajo conjunto, cómo trabajamos bien con el Ejecutivo. Mañana hay una reunión también en Cerro Castillo en la cual, como alianza de Gobierno, queremos también poder proyectar de buena manera el trabajo”, aseveró.

Este viernes se realizará un cónclave oficialista en Cerro Castillo, donde las conversaciones girarán precisamente en limar las asperezas entre ambas coaliciones, y también proyectar la hoja de ruta de cara a 2024, incluida las elecciones de octubre.