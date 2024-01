Alerta monumental: FIFA prohibió a Colo Colo inscribir refuerzos para el 2024

En su momento dio muchas alegrías (los salvó del descenso, entre otras), pero ahora da más dolores de cabeza. El nombre de Pablo Solari sigue resonando por los rincones del Estadio Monumental, pero ahora sin mucha felicidad para ByN.

Resulta que este jueves, la FIFA dio a conocer su nueva plataforma digital para conocer antecedentes, o castigos a clubes del mundo, y sorpresivamente, aparecieron tres equipos nacionales, entre ellos, Colo Colo.

El “cacique” aparece en el listado junto a San Marcos de Arica y el A.C. Barnechea, pero en el caso del “popular”, el castigo es permanente, a diferencia de los otros dos clubes, que solo están sancionados por tres periodos de transferencias.

¿El castigo? En Macul no pueden inscribir refuerzos para la temporada 2024, por lo que los posibles arribos de Arturo Vidal y Luciano Cabral no se podrían dar, esto por líos judiciales con Pablo Solari.

El fichaje del ex delantero de Colo Colo en River Plate se dio con bombos y platillos, pero la agencia que representa al joven ariete demandó a ByN por el pago del 10% de la transferencia del goleador, litigio que el “cacique” perdió en el TAS.

Mientras en Macul no paguen dicha condena, no podrán salir del sistema y, por tanto, no podrán sumar jugadores para la presente temporada. ¿Cuánto debe cancelar Colo Colo? US$ 400 mil, además de los costos del litigio, suma que asciende a los cinco millones de pesos.

Según información de T13 Deportes, aquello debería quedar cancelado en los próximos días.